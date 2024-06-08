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富途拓虛銀 4.4億入股天星銀行44% 成第二大股東 首家虛銀成功引入新資金

【明報專訊】虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank）宣布，富途控股（美：FUTU）注資成為該行的新股東，為首家成功引入新資金的虛銀。據了解，富途昨完成對天星銀行母公司引力金融科技注資4.4億元後，成為天星銀行第二大股東，並間接持有天星銀行44.11%股份，原有股東小米（1810）及尚乘集團的持股比例分別攤薄至50.3%及5.59%，小米持股比例仍然超過一半，繼續保持對天星銀行的控制權。

明報記者 江陵凱

天星銀行表示，該行致力通過金融科技，讓客戶可更簡易靈活地獲得創新的數字化銀行服務，與富途以科技驅動，推動金融服務創新的願景和理念一致，而富途此次注資主要為支持該行業務發展，以及推動業務多元化，於全體股東的支持下，天星銀行未來將持續堅持普惠金融理念。

小米持股降至50.3% 仍擁控權

據天星銀行去年年報資料顯示，截至去年底，小米持股比例高達九成，為天星的最大股東，至於尚乘集團同期則持有一成。天星已發行股本數量為15億股，其股權結構自2019年成立以來一直不變。而富途此次是以注資方式成為新股東，故小米的持股量保持不變。

天星5年蝕9.7億 現金減至3.8億

自金管局於2019年3月發虛擬銀行牌照後，天星銀行亦於當年6月正式成立，並一直營運至今，5年以來天星銀行一共虧損9.68億元。

天星去年虧損金額略為有所擴大，該行2021年至去年分別錄得2.44億元、2億元及2.08億元虧損。截至去年12月31日，現金及現金等價物達3.84億元，較2022年底的6.8億元按年大減四成。

天星銀行去年淨利息收入為4248萬元，按年跌32.4%，本港8家虛銀之中，僅得天星與平安壹賬通銀行於去年淨利息收入錄得按年跌幅。年內信用減值損失1239萬元，按年收窄62.9%。客戶存款及客戶貸款分別為16.77億元和6.69億元，按年跌6.8%和16.5%。截至去年底，總逾期貸款佔客戶貸款比率0.21%，按年持平。

截至今年3月31日，天星銀行普通股權一級資本比率（CET1）及其總資本比率，分別達37.15%和38.3%，較去年同期跌11.49個百分點和11.52個百分點。