競爭大兼市道差 兩年內或有虛銀退牌

【明報專訊】自金管局於2019年發虛擬銀行牌照後，本港8家虛擬銀行於5年內均未能錄得收支平衡，各虛銀「燒錢」狀况持續。上月初虛銀公布去年全年業績仍然全部「見紅」，8家虛銀去年共蝕30億元（見表）。有學者認為，富途是次入股天星銀行，可帶來協同效應，但整體不看好本港虛銀發展，料未來兩年內有虛銀退牌。