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大行上調美團目標價 股價仍跌2%

【明報專訊】美團（3690）首季業績表現亮麗，多間大行均上調目標價，當中以中信里昂最牛，目標價看182元，普遍認為業務整體改善，美團的用戶和商戶營運數據將繼續加強，看好其執行力。美團昨日股價受壓，收市報110.4元，跌2.04%。

匯豐指出，美團首季業績勝預期，今年業務盈利前景繼續改善令人鼓舞，美團優選期內虧損好過預期，公司預計將通過更佳產品選擇繼續減少虧損。到店、酒店及旅遊業務方面，美團與抖音的競爭轉趨理性，加上廣告增長推動，營業利潤率首季按季有改善。

匯豐：離岸現金多 降潛在發CB風險

匯豐表示，雖然工傷保險成本增加，不過下半年外賣平均客單價（AOV）跌幅放緩，加上廣告貢獻提高，外賣業務前景有改善，將美團全年外賣收入增幅預測從10%上調至15%，2024至2026年整體收入預測上調1至2%，經調整營業利潤預測上調2至21%。

該行又指出，美團至去年底離岸現金餘額超過40億美元，可完全償還分別於2025和2026年到期的22.5億美元和15億美元債務，相信沒有立即的現金需求，降低潛在發行可轉換債券（CB）的風險。

該行稱，美團繼續申請將更多資金轉移到海外，有需要時可更靈活地提高回購承諾，將美團目標價由165元上調至170元，評級「買入」。

富瑞料營運盈利增速更快 上調目標價

富瑞指出，即使存在宏觀不確定性，美團的外賣業務首季仍展現強勁執行力，即時配送亦保持快速增長。該行預期，美團第二季提高廣告變現能力和改善獎勵支出，相信今季收入增長將勝訂單量增長，令營運盈利增速更快，因此上調美團目標價由125元至135元，維持「買入」評級。