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Now E客轉至「隨身睇」 續可靈活睇波

【明報專訊】本報日前引述香港電訊（6823）旗下多名Now TV銷售人員的消息指出，香港電訊（6823）旗下OTT（Over-the-top）平台Now E來屆將不再接受新客購買英超及西甲賽事的直播服務。香港電訊發言人昨回覆本報表示，今年1月開始將Now E的客戶轉至另一OTT平台「Now隨身睇 」，而Now E原有提供的節目及賽事通行證，如1日賽事通行證、月費計劃，以及季度通行證等，將會繼續在「Now隨身睇 」上提供。

客戶可續使用Now E機頂盒

發言人續稱，新一個球季的訂購計劃及賽事通行證詳情將在球季開始前公布。至於客戶過去購買的Now E機頂盒（即Now E 4K Android TV 盒），發言人指客戶轉到「Now隨身睇 」仍可繼續使用。

發言人又表示，長遠而言Now E將合併至「Now隨身睇 」，不過就合併後具體細節，包括Now E的應用程序、網站和平台名等會否繼續保留的問題則未有回應。

電訊盈科（0008）於2020年8月將包括收費電視Now TV及Now E等業務售予旗下香港電訊，當時作價19.5億元。兩者最大分別是Now E為OTT平台，Now TV是光纖網絡專線，但Now E與Now TV的「Now 隨身睇」手機應用程式的功能則有重複之處。