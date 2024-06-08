美職位增27萬個 遠超預期 金價跌3% 美匯指數撲105

儘管美國5月失業率升至4%，較4月高出0.1個百分點，是2022年1月以來最高，但職位及工資增長較預期高，令市場下調對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）的數據顯示，雖然交易員仍然押注美聯儲最快於9月開始減息，但9月減息的概率，由周四的接近七成，降至五成半左右。至於12月再次減息的概率，亦由數據公布前的七成左右，降至五五波。

市場預期美聯儲將在較長時間維持較高利率，美匯指數午夜前升近0.8%，逼近105水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.74厘漲至4.85厘以上。美國10年期國債孳息率由4.29厘升穿4.4厘。美聯儲對減息審慎，也導致沒有利息收入的黃金價格下滑。現貨金昨晚跌近3%，低見每盎司2305美元。

加薪高達4.1% 9月減息概率降

美股三大指數午夜前窄幅上落，標普500指數曾刷新紀錄高位。散戶「帶頭大哥」Keith Gill將於香港時間周六凌晨重返YouTube進行直播的消息，推動「網紅股」遊戲驛站（GameStop）（美︰GME）周四爆升近五成，不過遊戲驛站昨晚在「帶頭大哥」直播前，突然提早公布首季業績，顯示其銷售轉弱，且虧損高預期，另宣布將配售最多7500萬股，拖累其股價昨早段挫逾25%。油組與盟友（OPEC+）重申，逐步取消自願額外減產的措施，將取決於市場狀况，布蘭特期油高見每桶80美元。

分析：一份對減息不友善報告

彭博社指出，最新非農數據反映就業市場表現持續較預期強，削弱了高利率及物價對經濟的影響。就業市場持續強勁，可能會導致通脹居高不下，鞏固美聯儲對減息的審慎立場。富國銀行首席經濟學家Jay Bryson形容，這是一份對美聯儲不友善（fed-unfriendly）的報告，也是一份對減息不友善（easing-unfriendly）的報告，最新數據意味美聯儲可能在未來數月按兵不動。

ING駐紐約的研究主管Padhraic Garvey表示，美聯儲確實尚未接近減息，若就業市場穩健，它毋須急於減息。但也有分析認為，從家庭搜集的就業數據顯示受僱人數減少，令失業率上升，這與從企業蒐集到的就業職位增長數據存在矛盾，反映就業市場未必如招聘數據般火熱。

（綜合報道）

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