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Nvidia微軟OpenAI 或捲AI反壟斷調查

【明報專訊】《紐約時報》引述知情人士表示，美國司法部與美國聯邦貿易委員會（FTC）已達成共識，將就Nvidia（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）及OpenAI在AI行業的主導地位展開反壟斷調查。 受消息影響，Nvidia股價周四下跌逾1%，昨早段再跌逾1%。

美媒：美司法部與FTC達共識

據稱，司法部將負責調查AI晶片龍頭Nvidia的銷售行為，是否構成壟斷，而FTC將審查OpenAI及其主要股東微軟，反映美國政府正加強對AI行業的規管。雖然OpenAI母企是非牟利組織，但微軟向其子公司投資130億美元，持有49%股權。今年1月，FTC已開始對科技巨頭與AI初創之間的合作伙伴關係進行廣泛調查，以了解微軟對OpenAI的投資，以及Alphabet與亞馬遜注資Anthropic，對AI行業的影響。此外，《華爾街日報》的消息指出，FTC也在調查微軟與AI初創Inflection AI的合作關係是否涉及壟斷行為。

瑞信AT1投資者控告瑞士政府

此外，瑞士政府去年為促成瑞銀（美：UBS；瑞士：UBSG）收購陷入困境的瑞信，決定將瑞信發行的170億美元額外一級資本（AT1）債券全數註銷，令投資者損失慘重。持有價值約8000萬美元的瑞信AT1債券投資者已集體入稟美國紐約南區聯邦地區法院，指控註銷債券「不公地侵犯持有者的財產權」，向瑞士政府追討全部損失，另加費用及利息。

這是美國法院首次受理這宗收購相關的重大索償，而歐洲與亞洲法院已就瑞銀收購瑞信為投資者帶來的損失，收到逾90億美元的索價要求。

所謂AT1債券，是應急可轉換債券（簡稱CoCo Bond）的一種，當發行機構陷入困境時，其受償順序會低於普通債券。

（綜合報道）

[國際金融]