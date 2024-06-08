美議員促華府禁進口 寧德時代挫5%

指控涉新疆「強迫勞動」

寧德時代表示，任何關於強迫勞工或與強迫勞動有聯繫的說法都毫無根據。寧德時代昨股價跌逾5%，國軒高科跌逾2%。

寧德時代向福特（美：F）提供技術許可，不過此前面對共和黨連番施壓後，福特已暫停並縮減利用寧德時代技術在密歇根州建設電池廠的計劃。共和黨方面質疑，該項目將使中國企業在美國汽車業佔據主導地位。至於由福士（Volkswagen）（德：VOW3）部分控股的國軒高科在密歇根州建廠的計劃，也受到美國當局審查。若兩家企業被列入禁止進口名單，其在美國的發展將面臨重大障礙。該名單由美國國土安全部管理。

風險機構促初創與中國資金割席

此外，《金融時報》報道，美國風險投資機構正向科技初創施壓，要求它們切斷與中國投資者的關連，以防美國政府對外資持股企業實施更嚴格的限制。該報引述知情人士稱，由Snap前軟件工程師Joshua Xu等，在深圳創辦的生成式AI初創HeyGen已遷往洛杉磯，並在3月的一輪融資，由美國風投資金購入了早期中國投資者的持股，令中國資金的持股大幅降低。據稱，隨着美國白宮加強對中國科技企業及跨境投資的審查，Xu及美國投資者都希望剔除中國資金。

市場人士稱，美投資者愈益憂慮科技行業對中國資金的限制，雖然目前未禁止中國投資者持有美國企業的少數股權，但科技和銀行業在實際運作上已較監管要求嚴格。

（綜合報道）

[國際金融]