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薛偉傑：開放式設計欠私隱 催生「靜音艙」

【明報專訊】香港地少人多，近十多年由住宅單位到企業辦公室都強調「開放式設計」，但缺點是沒有隔音和私隱。康迪斯數碼（Contex Digital）表示，最初是因為一些企業提出這個痛點，令該公司決定研發一種容易組裝、拆卸、搬遷、專供室內使用的「靜音艙」，在去年12月推出。

至今已賣出了160多個，企業、政府部門、學校都有採購，甚至還有個別商場安裝了，讓商場訪客付費使用。有見反應理想，該公司最近再推出一個最小的型號，佔地為「1.1米乘0.9米」，高2.1米，專攻家庭客戶。

康迪斯指出，它的「靜音艙」除隔音之外，材料也可以防火兼無甲醛。艙內裝有一部鮮風機，每兩分鐘就和外間完全換氣一次（即每小時換氣30次）。因此，只要單位內有冷氣，「靜音艙」內的人應不會覺得悶熱或侷促。

方便用戶在家工作或溫習

關於隔音，「靜音艙」其實是採用一種不對稱的隔音設計。即是說，艙外的人聽不到艙內的聲音，但艙內的人卻可以聽到艙外很微弱的聲音。這種設計可以確保，萬一大廈發生火警等意外事，艙內的人也可知道。

康迪斯認為，「靜音艙」用途廣泛，除了講電話、開會、在家工作、做功課、溫習、唱卡拉OK、煲劇等，全部都用得着。稍後，它還會推出專供直播和打機的型號。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]