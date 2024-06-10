易鑫料今年金融科技平台融資續高增長

伙20銀行 助客更快獲貸款

楊曉光指出，易鑫自2022年上半年推出自創金融科技平台後，錄得金融科技促成的融資額快速增長。2022年金融科技業務促成融資額約為15億元（人民幣，下同），2023年該融資額增長至約102億元，按年增長約5.8倍。今年第一季度金融科技平台促成的融資額約39億元，按年增264.4%。楊曉光表示，公司有信心金融科技平台於2024年度將保持高速增長，預計今年金融科技平台佔總融資額的比例，將由2023年的15%增加至30%左右。

楊曉光稱，易鑫自創的金融科技平台有多項優勢。該平台可以作為銀行與三線及以下城市客戶之間的橋樑，使得客戶可以更快在銀行取得貸款，同時亦可以為銀行帶來客戶流量，以及通過易鑫累積10年的經營數據幫助進行最優風險定價分析。目前，與易鑫有合作的銀行有20家左右，包括郵政儲蓄銀行（1658）、浦發銀行、南京銀行、河北銀行等。他表示，若銀行既使用SaaS系統，又需要易鑫提供客戶流量的話，易鑫會抽取成交額的兩至3個百分點。

看好新能源車融資交易發展

另外，楊曉光表示，他亦看好新能源車融資交易的發展，預計2024年新能源業務板塊仍有很大增長潛力。易鑫2023年的新能源車金融交易量按年增206%，今年首季新能源車融資交易按年增約88.6%至約2.8萬宗。楊曉光補充，截至至2023年底，易鑫在新能源車板塊的優勢也在於與多家新能源車廠商建立總對總（即兩家公司總部之間）合作關係，包括蔚來（9866）、理想（2015）、零跑（9863）、廣汽埃安等。

明報記者 田越