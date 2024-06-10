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薛偉傑：英特爾今年股價挫35% 市值不足AMD一半

【明報專訊】受惠於人工智能（AI）熱潮，由年初至今，多隻晶片股都取得不錯的升幅，包括：Nvidia（美：NVDA）、台積電（台：2330）、ARM（美：ARM）、高通（Qualcomm）（美：QCOM）、聯發科技（台：2454）等。甚至連AMD（美：AMD）也鹹魚翻生，股價累積上升了超過20%。唯獨是英特爾（Intel）（美：INTC）卻斯人獨憔悴，股價累積下跌了超過35%，在這股熱潮中有如被邊緣化。

英特爾的市值在上周五已下跌至1308.56億美元，不但無法和市值約29,740億美元的Nvidia相比，甚至還不到小弟AMD的2713.3億美元市值的一半！

根據英特爾在4月底的公布，今年第一季，其營業額為127億美元，按年增長9%，按季則下跌17.5%；期內虧蝕則為4億美元。

單從營業額數字來看，好像還不算太差。但問題是，英特爾近年似乎一直找不到業務的增長點，給予外界吃老本的感覺，有慢慢「陰乾」的危機。

PC銷量萎縮 打不開新業務

以營業額為例，2023年全年為542億美元，比前一年減少14%。此外，英特爾以往每季都錄得可觀盈利，但近年已不只一次出現季度虧蝕。除了今年第一季虧蝕4億美元之外，2023年第一季更虧蝕28億美元，2022年第四季也虧蝕7億美元。有些網民甚至擔心，英特爾可能會步上Nokia的後塵。

英特爾之所以在資本市場失寵，主要是因為x86架構的個人電腦面對技術樽頸，滲透率亦已很高，其銷量每年都會略為萎縮（除了疫情最初兩年因為在家工作而出現反彈）；但另一方面，它又遲遲無法真正打開晶圓代工、AI、數據中心等新板塊。

資料顯示，英特爾在2014年率先製成14納米製程的中央處理器（CPU）。但之後其10納米製程卻遲遲未能突破，要到2019年才推出。那時，台積電和三星電子（韓：005930）已經在大量生產7納米製程的晶片，連5納米製程也差不多投產了。

亦因為英特爾的x86架構處理器在製程技術方面落後於ARM架構的處理器，蘋果公司（美：AAPL）亦決定，由2021年開始，逐漸在新款Mac機中棄用英特爾的x86架構處理器，改為使用它自家設計的ARM架構處理器。

雖然英特爾近年高調宣傳晶圓代工業務，還成立了新的晶圓代工事業群。但在製程技術落後的情形下，有關業務未能和台積電及三星電子相比。今年第一季，其晶圓代工事業群的營收為44億美元，按年下跌10%，更虧蝕了25億美元，這主要是因為晶圓廠的投資極大。英特爾預測，晶圓代工業務至少要到2030年才能達到收支平衡。

ARM擬5年內奪五成PC佔有率

事實上，在個人電腦市場每年略為萎縮的情形下，英特爾還要面對ARM陣營的越界競爭，是一大壞消息。而微軟（美：MSFT）有見ARM架構處理器的性能潛力和耗電低等優點，正逐步加大和高通的合作，鼓勵個人電腦生產商採用其處理器推出手提電腦。

在5月份的微軟Build大會上，高通和微軟展示了新的開發工具包，協助軟件開發者快速將應用程式轉移到ARM環境。此外，微軟的Copilot+ AI亦已經支援高通的驍龍X Elite處理器。

ARM執行長Rene Haas在6月3日接受路透社專訪時表示：「我真心認為，ARM在Windows PC市場的佔有率，有望在5年內突破50%。微軟的開發者工具過去幾年大幅躍進，從軟件的角度來看，他們確實非常非常投入。」

在6月6日的Window 11 AI PC驍龍產品體驗活動中，微軟就聯合高通，以及聯想（0992）、華碩（台：2357）、戴爾（美：Dell）、惠普（HP）（美：HPQ）、Acer（台：2353）、榮耀等PC生產商，展出了大約10款Windows 11 AI PC，展示了高通的驍龍X系列處理器在AI、性能和節能方面的優勢。

Dell曾經透露，高通的驍龍 X Elite處理器可以令它的XPS 13手提電腦的續航力延長至27小時，比採用英特爾的Meteor Lake處理器的18小時多出一半。

英特爾行政總裁基辛格（Patrick Gelsinger）出席台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，被頻頻追問有關ARM陣營的威脅時，就顯得有些尷尬，甚至說了句：「若ARM真的崛起，我希望提供晶圓代工服務。」

不過，英特爾畢竟底子雄厚，它的財力其實遠遠勝過AMD。個人認為，只要不出現極重大的失誤，英特爾步Nokia後塵、在三幾年間就倒閉的機會其實並不太大。

畢竟，即使PC市場未來轉型至AI PC，也不像當年手機市場由功能手機主導變成智能手機主導那麼激烈。

至於英特爾可否回勇，就要看它的18A（1.8納米）先進製程能否真的在2025年初推出，以及它在GPU和NPU技術方面能否取得突破，從而在AI熱潮中取得存在感。據報道，為了研製先進製程的處理器，英特爾早前不惜工本，向ASML（荷：ASML）購入首批最先進的High-NA EUV光刻機。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]