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睿盛：增固定資產配置 鎖定高息

【明報專訊】睿盛銀行亞洲首席投資總監Thomas Rupf接受本報訪問時表示，美國聯儲局主席鮑威爾曾表明再加息機會甚微，意味着美國10年期國債孽息率或到頂，同時亦盼首次減息可於今年底發生，認為此時為投資固定收益資產的好時機，建議客戶鎖定高息，增加固定資產配置的比例，同時亦建議客戶投資於高收益率的短期新興市場債券，更提到旗下很多客戶亦將其資金投資予貨幣市場工具上。

Thomas認為，現時投資不論於地區及其投資板塊均需多元化，認為多元化投資策略有助減輕現時地緣政治風險的投資風險。股票方面，他稱該行現時正減持股票比例，當中包括美股，因其估值較高，同時亦指現時固定資產收益率較吸引。

3月中開始增中國股票配置

中國內地及香港股票市場近期見轉勢，Thomas提到，雖然提到該行有減少股票配置比例，但該行由3月中開始增加中國股票配置，因當時見中國經濟有所復蘇、其股票估值吸引，亦見市場投資情緒於3月中一直改善。他續稱，該行對於今年中國股票預測市盈率為11倍，估值水平仍然適中，若周期性投資者逐步重拾信心，中國股市的復蘇或會持續。

睿盛銀行是總部位於列支敦士登的私人銀行。Thomas表示，該行會根據客戶對風險胃納程度而度身訂造其投資組合，被問到對於中風險而言的投資組合建議時，Thomas以美元平衡投資組合為例，建議投資者可將40%資金配置予固定收益資產、15%為另類投資，剩餘配置比例為股票。

「半流動性基金」近年亞洲興起

VP Wealth Management （Hong Kong） Limited為睿盛銀行旗下的香港財富管理公司，其業務為外部資產管理人（EAM）模式，為其他金額機構的客戶進行財富管理，公司主管王巍表示，過去多年前美國私募投資市場出現「半流動性基金」（semi-liquid fund）的金融產品，更於近兩至三年在亞洲區興起。

王巍續稱，過往私募股權基金市場的投資鎖定期長達8至12年，亦設以百萬美元或以上的最低投資額度，再加上只提供予特定高淨值人士，令其投資的流動性極低。他又稱，現時市場上有部分半流動性基金，最低投資額約10萬美元，投資鎖定期介乎以月份或以季度計，提供更佳流動性。