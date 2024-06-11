moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

通脹超標 料美年底才減息

【明報專訊】加拿大央行上周三宣布將關鍵利率由5厘下調0.25厘至4.75厘，是該國央行4年來首次減息，也是七國集團（G7）首個啟動減息周期的央行，而歐洲央行上周四也宣布將各指標利率下調0.25厘，均符合市場預期，曾令人憧憬美國本周也會減息。不過，隨着美國上周五公布就業數據遠勝預期，市場現普遍認為聯儲局本周議息會議減息機率已不大。安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve分析，美國目前通脹仍然高於聯儲局2%的政策目標，加上現時當地信貸環境寬鬆亦不利通脹降溫，故她相信聯儲局本周不會減息，料可能會在接近年底才會開始減息。

即使歐洲央行一如市場預期在上周四減息，但卻出乎意料地上調了通脹預測，並且警告至明年頗長一段時間內通脹料仍高於2%目標，預示未來減息步伐將會較慢。安聯投資Maisonneuve也認同，歐洲央行上周四減息屬一次性事件，不代表當局在可見將來仍會繼續減息。

美國上周五公布上月非農就業職位增長27.2萬個，不單較4月的16.5萬個大幅反彈，而且亦顯著高於分析師預期的18.5萬個增幅，也撲滅了市場對聯儲局本周減息的希望。

美信貸環境寬鬆 通脹難回落

Maisonneuve分析，即使美國消費物價指數（CPI）、核心CPI及核心個人消費支出（PCE）等三大通脹指標已從2022年高位顯著回落，惟近月仍然高企於3%附近（見圖1），即仍然高於聯儲局所制定的2%通脹目標，故此當局有理由等通脹進一步回落後才減息。

除了通脹偏高外，Maisonneuve引述對美國資深貸款員的調查數據，指本季當地信用卡貸款審批已轉趨寬鬆（見圖2），同樣情况亦出現在其他消費貸款、甚至是積弱多年的商業房地產貸款上，故Maisonneuve認為，目前美國整體信貸環境頗寬鬆，這有利通脹升溫而非回落，相信這亦是聯儲局對減息相當審慎的另一原因。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]