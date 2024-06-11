通脹超標 料美年底才減息

即使歐洲央行一如市場預期在上周四減息，但卻出乎意料地上調了通脹預測，並且警告至明年頗長一段時間內通脹料仍高於2%目標，預示未來減息步伐將會較慢。安聯投資Maisonneuve也認同，歐洲央行上周四減息屬一次性事件，不代表當局在可見將來仍會繼續減息。

美國上周五公布上月非農就業職位增長27.2萬個，不單較4月的16.5萬個大幅反彈，而且亦顯著高於分析師預期的18.5萬個增幅，也撲滅了市場對聯儲局本周減息的希望。

美信貸環境寬鬆 通脹難回落

Maisonneuve分析，即使美國消費物價指數（CPI）、核心CPI及核心個人消費支出（PCE）等三大通脹指標已從2022年高位顯著回落，惟近月仍然高企於3%附近（見圖1），即仍然高於聯儲局所制定的2%通脹目標，故此當局有理由等通脹進一步回落後才減息。

除了通脹偏高外，Maisonneuve引述對美國資深貸款員的調查數據，指本季當地信用卡貸款審批已轉趨寬鬆（見圖2），同樣情况亦出現在其他消費貸款、甚至是積弱多年的商業房地產貸款上，故Maisonneuve認為，目前美國整體信貸環境頗寬鬆，這有利通脹升溫而非回落，相信這亦是聯儲局對減息相當審慎的另一原因。

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