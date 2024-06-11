往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂

【明報專訊】貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim在上期《Money Monday》封面故事專訪分析，人工智能領域近來出現不少重大突破，料人工智能將會提升美國每個行業生產力及效率，推動經濟重大轉型，此過程中帶來大量投資機會。《Money Monday》當時認為，人工智能若要實現上述突破，其系統應用的晶片一定要具備更強的運算能力，而根據4月基金報告，由Kim管理的「貝萊德新世代科技基金」的第一大持股是英偉達（Nvidia）（美：NVDA），跟着第二至第四大持股分別是SYNOPSYS INC（美：SNPS） 、海力士（韓：000660）及ASM INTERNATIONAL NV（荷：ASM），均屬於半導體及半導體設備板塊。
上述《Money Monday》封面故事上周一見報後，以英偉達為首的晶片股股價急升，成為上周全球股市焦點，當中，英偉達股價全周勁升10.27%，收報1208.88美元，市值曾突破3萬億美元，超越蘋果（美：AAPL）、僅次於微軟（美：MSFT）成為全球市值第二大上市公司。
另外，瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois在上期《Money Monday》封面故事亦預測全球智能電話及個人電腦（PC）今年及明年出貨量均錄得增長，《Money Monday》相信這對蘋果及聯想（0992）前景亦會帶來啟示。上周蘋果及聯想股價分別上升2.41%及下跌5.07%，而在本港上市的內地手機設備股舜宇（2382）及瑞聲（2018）股價均勁升逾一成。
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