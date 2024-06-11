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OTC Markets：外企上市 助增美投資者持股佔比

【明報專訊】在美國以粉紅單二三線股交易聞名的OTC Markets，近年已在亞太區佈局，並陸續吸引部分港資及中資公司上市，當中在港上市的藍籌股如創科實業（0669）便為其一。該公司執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲，下稱杰森）表示，到他們旗下OTCQX市場上市的外國企業，無動搖到其在外國原來上市地的第一上市地位。該等企業過來上市，反而有助美國投資者持股比重增加。

毋須發新股 不影響首要上市地位

杰森表示：「在和外國交易所接觸時，他們重申過來OTC Markets上市，可讓外國企業在接觸美國投資者時有更好的渠道，卻不影響企業的首要上市地位。」他又稱，到OTC Markets上市的公司毋須發行新股，例如已在OTCQX上市的創科實業便是一例。到該市場上市的企業固然不乏大企業，他形容這可視為在該市場中的「精英中精英」。隨着創科到OTCQX上市，他指北美投資者持股佔比，已經由過來他們的市場前的20%，提高至佔30%。其他如友邦保險（1299）亦在早年為美國市場認識，亦不乏捧場的投資者。

星設辦事處 增亞洲市場覆蓋

為配合長遠發展，杰森稱，他們已經在新加坡設立辦事處，進一步增加亞洲市場覆蓋，聚焦開拓香港、新加坡、日本、印尼、馬來西亞及泰國市場。當中他更已經和港交所（0388）接觸過不下四次，講解OTC Markets的操作。在中美角力時，他指若內地小型企業毋須到美國證交會登記，每年只需2.5萬美元的低廉費用，便在美國取得上市地位的話，例如對正在物色上市地點的知名的時尚服飾電商如Shein而言，OTC Markets便提供了選項。現時更有若干中資企業和他們初步討論。

隨着外國企業上市後，他說這可在美國時區底下用美元經美證券商過來香港落盤，並在美國結算，減少了在美投資者面對的風險，亦縮窄兩地價差。到今年6月底，OTC Markets會在美國時區於東岸時間周日至周四晚上8時至翌晨4時，即相當於亞洲時間周一至周五日間提供交易服務，利便投資者落盤買賣。根據Oxford Metrica數據顯示，該等在OTCQX上市的外國企業股份的本土市場交投量增加26%。