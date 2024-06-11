拓兩市場 為不同企業提供上市平台

【明報專訊】美國OTC Markets（美：OTCM）過往在當地市場，以「粉紅單」（Pink Sheet）買賣二三線股及破產公司股份最知名，因應破產股份提供流動性，讓投資者有脫手機會。不過，隨着該市場進一步發展，執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲，下稱杰森）表示，他們已經分別發展了OTCQX市場，供具質素的企業及外國公司上市。另其亦開發了OTCQB市場，為具潛力而未有收入的金融科技、綠色科技、生物科技或礦業公司，提供上市平台。