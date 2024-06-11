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華泰證券：內房去庫存仍有政策空間

【明報專訊】國務院上周召開常務會議（國常會），再次強調要去庫存，更重申房地產行業對人民、經濟和金融體系的重要性。華泰證券發表報告，認為國常會是次表態進取，意味着「517」新政所確定的去庫存大方向上，還有更多值得期待的政策空間，看好本輪政策持續性及發力點的效能，進而推動行業量、價築底企穩。

國常會表態進取 推動行業量價築底

華泰指出，對比今年3月國常會的表態，是次會議有3點值得關注，包括強調行業對「金融穩定大局」的重要性，這也是房地產「人民性」和「政治性」的明確解讀。其次會議打開進一步推進「去庫存」的政策空間，會上提到「繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施」，在措辭上提出「解放思想，拓寬思路」，這意味着後續更多新型政策工具值得期待。第三，會議提到加快構建房地產新模式，由3月會議提出的「着力構建」變為「加快構建」，「市場+保障」等供應體系將加速推進，由於金融體系的穩定需要資產價格企穩，故該行認為是政策不止於此的重要原因。

華泰稱，自「517」新政後，尚有北京等23個城市二套房貸利率在4厘以上，仍有進一步調降空間。另外，廣州疊加鼓勵以舊換新及收儲政策，上海土拍放鬆房地價限制，未來或有更具多樣性的去庫存政策待出爐。

雖然內地頻頻發布救樓市政策，惟據克而瑞研究月報顯示，2024年1至5月房地產市場繼續低位運行。5月百大房企實現銷售操盤金額3224.1億元（人民幣，下同），按月增3.4%，按年仍跌33.6%。百強房企首5個月累計實現銷售操盤金額1.41萬億元，按年跌44.3%，跌幅收窄2.5個百分點。此外，在銷售疲軟、核心城市供地節奏放緩、減少供地之下，5月典型房企拿地節奏大幅放緩。該行重點監測30家房企投資金額143億元，按月跌68%，按年跌82%，單月總投資額略高於2023年1月春節月份，為近一年次低。首5個月拿地面積111萬平方米，按年及按月分別降82%和49%。