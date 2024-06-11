moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放

【明報專訊】全球氣候變遷的議題逐漸升溫，企業的環境責任日益受到關注。港交所（0388）最新發布氣候相關披露要求指引，要求上市公司達到更嚴格的披露標準。這些標準包括披露氣候相關風險和機遇、溫室氣體排放等，有顧問機構指新規定準備時間較短，建議企業須着手做碳數據管理。

明報記者

新規定依據國際財務報告準則S2號—氣候相關披露（IFRS S2）制定，較以往更強調氣候相關的風險及機遇，着重氣候變化如何影響企業的財務報表，要求詳細披露與氣候相關的直接或間接的物理風險及轉型風險，如夏天颱風、暴雨等極端氣候問題對企業及供應鏈的營運影響等。

該法規自2025年起分階段實施，所有主板及GEM發行人須強制披露範圍1（經營活動期間直接釋放的溫室氣體排放）和範圍2（購買能源過程中釋放的溫室氣體排放）的氣候信息（見表），納入恒生綜合大型股指數的企業須由2026年起披露其他氣候信息，包括範圍3，即溫室氣體排放（企業價值鏈中的所有其他間接排放），其他主板發行人則遵循「不遵守就解釋」的規定。

企業收集時間短 難保證數據準確

科技與管理顧問公司CAPCO高級顧問Helena Wong表示，新規定為企業撰寫ESG報告帶來許多挑戰，包括ESG相關知識與數據資料不足，「特別是計算範圍3排放時，企業需要追蹤和披露涉及供應鏈上下游活動的15個類別的溫室氣體排放，如員工通勤和商務旅行等。惟企業準備收集碳數據的時間很短，難以保證數據的準確性，部分只能依賴行業和地區平均值作為假設依據」。

她指出，企業必須着手做碳數據管理，建立有效的方法來測量和監控整個價值鏈中的範圍3排放，並確定減排目標和策略。她建議企業加強數據和IT基礎設施，以支持氣候相關數據的收集和分析，建立新的數據收集系統，應對大量數據的處理和分析需求，同時進行第三方查證，確保披露數據的準確性和透明度。

氣候風險時間軸長 複雜度高

另外，企業披露氣候相關風險和機遇時，可制定情景分析做氣候風險評估，例如按照聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）模擬的不同溫室氣體濃度情景，助於識別相關風險對業務表現的潛在影響，惟部門對氣候風險的共識不足將影響效果。

Helena指出：「情景分析需要企業投入大量資源，涉及環境科學和量化分析，加上氣候風險的時間軸長達5至10年，會造成業務活動的連鎖反應，複雜度更高。」

她提到，完成風險評估需要企業的跨部門合作，提高各部門對氣候披露的認識和參與度，讓他們了解公司面臨的主要氣候相關風險和機遇，並將評估分析結果整合到日常業務中，在應付法規要求之餘，幫助企業的長遠淨零目標得以順利實現。

根據畢馬威（KPMG）於5月發布報告顯示，除了港交所率先將ISSB標準納入其ESG披露框架，其餘亞洲地區亦加快準備政策和指引，以確保該標準的全球一致性，如日本、韓國及新加坡已採用部分標準或處於評估階段。Helena表示：「亞洲地區發展的步伐加快，但現時本地或區域性碳數據上仍存在不足，未來要進一步提升數據質量，以迎合投資者對氣候信息的要求。」

（本文獲地球新聞網絡亞太媒體資助項目支持）

[ESG 環保‧社會‧管治]