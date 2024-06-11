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樓市未明 投資債券勝買樓收租

【明報專訊】讀者白先生想增加被動收入，但現時租金回報大約2.5厘至3厘，雖然出租物業能借六成按揭，但每月租金只剛好夠償還按揭。白先生想知道如果買債券是否可行？現時該如何選擇債券？

筆者回覆：

今年樓市「撤辣」之後，暫時只有一手樓市比較活躍，二手樓市仍然牛皮，以樓價指數來看，截至5月尾，仍下跌約2%。如以300萬元樓價為目標，首期120萬元，300萬元以下印花稅只需100元，算慳一筆，借款180萬元，30年按揭，每月還款約9000元，與租金相若，若目標是製造被動收入，未免有點多此一舉。樓市前景未明，加上租金回報仍偏低，白先生改為考慮債券可算是明智之舉。在預計美聯儲今年會減息的前提下，債券投資應如何部署？

債券市場的表現與利率變化息息相關，因此了解美聯儲的政策走向對於制定有效的投資策略至關重要。根據過去的數據，美國在歷史上的每次減息周期都對債券市場產生了顯著影響。從1929年大蕭條期間的極端低利率到2020年新冠病毒大流行期間的快速降息，每一次的減息都是對經濟緩慢或負面壓力的回應。

可採多元組合 納入企債及政府債

在這些周期中，債券價格往往上升，因為降低的利率使得現有高利率債券更加吸引。美國聯邦儲備局預計今年減息是對當前經濟放緩的反應，減息通常旨在刺激經濟，通過降低借貸成本來增加投資和消費。這種環境通常會令長期債券吸引力增加，因為長期債券（10年以上）將提供相對較高的固定收益率，而高收益債券亦有機會在經濟刺激的背景下表現出色。

投資策略方面，如何部署債券投資取決於白先生對風險的容忍度、投資期限，以及對市場的整體判斷。資金充足的投資者可以採用多元化投資組合，在包括長期和短期債券的同時，也可以考慮將企業債券和政府債券結合起來，以利用各自的風險和回報特性。

10萬美元入場 企債息或逾6厘

每張債券入門由10萬美元起，白先生的資金可選擇兩個不同的債券，以美國國債為例，現時債息平均4厘以上，已經比收租回報高，而且到期本金歸還，不用擔心價格走勢。而企業債的息率可以更高，但要考慮的因素更多，只要細心選擇，仍有不少6厘以上的好選擇。如150萬元的投資，以6%回報計算，每年可收9萬元債息，算是一筆不錯的被動收入，而且有部分債券更有機會在減息時價格上升，到時便可賺息又賺價，在減息周期開始前提前部署，是一個相當聰明的做法。

作為投資者，重要的是要持續關注美聯儲的政策走向，以及宏觀經濟指標。對市場資訊的進一步解讀，專業的理財顧問可以提供深入的市場分析，以幫助白先生在變化莫測的市場環境中做出明智的決策。

信達興業董事物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]