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袁國守：運動盛事浪接浪 吼體育用品股

【明報專訊】今年除了是「大選年」，還是「運動年」，歐洲國家盃將於本周末（15日）凌晨在德國揭幕，之後巴黎奧運將於7月底開幕，加上暑假是消費旺季，故無論是中資還是外國體育用品股都有望受惠，在近日大市未見有明確方向前，可借勢短走一轉。

當然，不少股評人已提醒，運動盛事概念未必能帶動體育用品股長期盈利增長，但正面因素總多好過少，且近日港股以至美股都在整固中，在大市未出現單邊走勢前，若「手痕」想搵短炒對象，體育用品股會是可取的選擇，除具內需概念，個別行業龍頭首季銷售亦強勁，即使大市再往下調，估計仍有險可守。

中資體育用品股中，採取多品牌策略的安踏（2020）會是正路之選，其「底氣」更不容輕視。上月底國家主席習近平在山東濟南主持召開企業和專家座談會，會上企業和專家就進一步全面深化改革提出意見，當中安踏董事局主席丁世忠有份發言，他建議用科技改造提升傳統產業，堅定民營企業紮實發展的信心。

安踏順應國策 營運指標漸改善

顯而易見，安踏順應國策大方向行事，前景應不會差到哪裏去，况且體育用品行業低迷了一段時間，營運指標及庫存水平逐步改善，相信安踏股價於近日支持位約83元會有不俗承接。今年首季，安踏旗下安踏品牌產品零售金額按年錄得中單位數的正增長，FILA品牌亦錄得高單位數正增長，所有其他品牌產品更增長25%至30%，料奧運及暑假期間銷情會保持強勁趨勢。

多家大行對安踏投下「信心一票」，高盛近日將安踏納入亞太確信買入名單，因其多品牌戰略和多元化產品覆蓋，能捕捉大眾市場需求及戶外等高增長的細分市場。大和認為，安踏多品牌策略執行上勝同業，有助抵禦短期挑戰及可持續增長，重申其「買入」評級，目標價由110元上調至120元。

Adidas及Nike可各買一注

至於中資體育用品股的海外對手，Adidas（德：ADS）基本面看來較吸引，因公司早前上調今年全年指引，預估全年（匯率中立）收入將呈「中個位數至高個位數」百分比增幅，而Nike（美：NKE）預期，2024財年收入將增長1%，並警告2025上半財年可能收入下滑，前景預測傾向黯淡。單從股價表現看，兩者亦分了高低，Adidas年初迄今累漲25%，Nike期內則跌12%，但要留意，前者預測市盈率達73倍，後者則約26倍，若想分散風險，不妨各買一注。

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[袁國守 投資心戰室]