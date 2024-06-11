陳正犖：歐元兌美元上行空間料有限

【明報專訊】隨着七國集團（G7）央行開始減息，美元、歐元和日圓的前景如何？歐洲央行自2019年以來首次減息25個基點至3.75厘，符合市場預期，同時調高了2024年和2025年的年度平均整體通脹預測。鑑於歐元區近期通脹和薪資增長較高，7月再次減息機會似乎不大。
政策制定者基本上亦排除了7月再次減息的可能性，歐洲央行行長拉加德提到實現2%通脹目標在「道路上仍存在障礙」。
不過市場定價仍反映9月有機會再減息。技術走勢分析，歐元兌美元近期上行空間或有限，阻力位於1.10。目前我們預計歐元兌美元未來兩至4星期內或在1.0790至1.0980之間波動。
日本央行即將舉行的政策會議將受到密切關注，第三季末再加息的預期不斷升溫。任何關於央行減少買債的意外討論，都可能成為日圓未來兩至4星期內回升至150.90兌1美元的催化劑。至於美匯指數，或在未來一周於103.1附近找到支持。現貨金價重新測試每盎司2360美元水平一周多後，最終突破該水平，惟上周五回軟。我們預計在主要央行開始減息周期的支撐下，金價走勢或進一步向上。
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