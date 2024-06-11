揀海外升學保險 留意保障細項

明報記者 劉敬華

目前負笈海外升學，部分國家或學校會強制留學生購買當地醫保，但當地醫保未必可提供緊急治療後送返原居地，以及父母緊急探訪等保障，在港為子女多買一份海外升學保險，除可獲上述保障外，由於大部分海外升學保均提供24小時緊急支援服務，更可為子女預留多一個遇突發狀况時可求助的渠道。倘若報讀的海外學校接受非當地保單，家長在港選擇海外升學保險時，更應比較保障涵蓋範疇，以及各項保障額是否足夠。

對留學生而言，人在海外醫療保障最為重要。是次比較的10個計劃中，以安盛「卓越」海外升學樂、MSIG海外升學保險（醫全計劃）及Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮譽）計劃的醫療保障額較高，均達200萬港元。選擇時還要比較保障細項，如有否提供專科門診保障，以蘇黎世「智學保+」海外留學保險（專上）計劃為例，其醫療保障可同時涵蓋海外專科醫生治療費、物理治療費，以及患上精神科疾病住院費等。

一旦不幸患病或受傷需中斷學業，海外升學保險亦可提供保障，如安盛「卓越」海外升學樂、保誠精選「海外留學寶」（卓越）及MSIG海外升學保險（醫全計劃）的學業中斷最高保障額均達20萬港元。對家長而言，中斷學業的學費事少，最重要是於子女住院時到當地陪伴，在緊急啟程探訪方面，Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮譽）計劃的保障額可達20萬港元。

一年保費3528至約8650元

此外，不少海外升學保險設教育基金保障，如受保人的父母或監護人發生意外導致完全永久傷殘，甚至意外身故，計劃將會支付尚未繳付的學費。是次比較的計劃中，教育基金保障較高的為bolttech綜合醫療海外留學保障計劃A，可達35萬港元。

保費方面，是次比較計劃的一年保費介乎3528至約8650港元，其中以忠意保險全年海外留學保障（基本）計劃的保費較低，該計劃的美國/加拿大以外其他地區的保費為3528港元，美國或加拿大地區的保費則為4320港元；而保費較高的為AIG海外留學生保障計劃（優越）一年保費為1109美元（約8650.2港元），家長選擇時宜於保費及所需保障間取得平衡。

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