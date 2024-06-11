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陳永傑：股樓市場不宜看得太淡

標籤：陳永傑

【明報專訊】今年三四月，美國及香港住宅樓市均告穩步上揚，反映投資市場仍然對住宅實物投資具有一定信心。

根據美國全國樓市數據顯示，今年3月美國全國樓價比2月微升約0.3%，與去年3月相比，大約上升6.4%，升幅有些微擴大。美國股市受到經濟及通脹波動影響，股市三大指數雖然一同創出歷史新高，但之後以傳統股份為主的道指表現反覆，代表科技股的納指則繼續挑戰歷史新高紀錄，對美國樓市有一定影響，到底未來是升是跌暫時難以判斷。美股美樓若相繼做好，對於全球股樓投資市場相信屬利好。

香港住宅樓市方面，樓價連升兩個月。差餉物業估價署公布，4月私人住宅售價指數報308.7，按月升0.29%，連升兩個月。今年首4個月樓價指數跌0.84%，按年跌近13%。4月中小型單位樓價按月升0.32%，大型單位按月升約0.3%，兩者都連升兩個月，按年比較，則分別跌12.8%及11.6%。港股恒生指數自今年1月跌至約15,200點之後，即見底回升，差估署公布數字之日，恒指上揚至約18400點附近，累積升幅20%以上。香港股市的回穩，也會對港樓有一些穩定作用。美國股市樓市繼續強勢，對全球股市樓市亦起刺激作用，股市樓市等投資市場不宜看得太淡。

儘管目前美國利率處於高水平，令全球經濟運作都變得較為吃力，不過，世界各地經已逐漸習慣高息，民眾知道怎樣為生活走位。今年是美國總統大選年，經濟較佳是正常現象，但當過了11月初選舉，美國經濟可能會失去「無形之手」的承托能力，繼而低走，屆時聯儲局需要減息，反而有利投資。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]