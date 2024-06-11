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廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟

標籤：廖偉強

【明報專訊】內地與香港在幾年新冠疫情後，不論是經濟及民生都起了很大變化，香港經濟變得舉步維艱。市民消費習慣改變，加上北上消費熱潮衝擊，零售消費及餐飲業無不叫苦。部分老闆們更經常抱有怨氣，認為香港目前經營困難，是被內地商家搶去了很大份額所致。無可否認，香港經濟主要是倚靠內地，內地經濟好，一定有利於香港；但目前內地經濟同樣面對衝擊，首先一定會自保。所以，內地商家的競爭比很多地方都激烈，各行各業都正在努力，提升質素和競爭能力，這些競爭當然也影響到香港的營商環境。

不過，大家又有沒有反思一下，自己是否積極去提升競爭力？當人家的資源比你優勝，你就要學習如何變革，如何借助他人的資源，運用在自己身上。其實，這兩年有很多內地品牌進駐香港，生意滔滔不絕，其門如市。箇中原因很簡單，首先，一定是做好品質，然後做好配套，之後在營運上做好計算，再加上用心經營及做好服務。

至於樓市方面，反而受惠於內地的南下資金，在「撤辣」後有過一輪亢奮，但到近期不論新盤銷情及樓價，都輾轉回軟。發展商推出的新貨未能一舉沽清，目前貨尾單位比今年初時的數字更多，在此情况下，樓價斷不能回升。但這並不代表樓市又再陷入泥沼之中，只是要看各方的取態，能否順勢而行。任何事要成功，最重要是行事果斷，「留得青山在，哪怕無柴燒！」地產代理面對內地客源減少，仍然要自強不息。須知道樓市的周期是生生不息，行業的生意亦常會有「天與地」的差別。只要做好管理，發掘機遇，就算這段時間晴天沒有來，仍然可以找到豐收的日子。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]