廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟

不過，大家又有沒有反思一下，自己是否積極去提升競爭力？當人家的資源比你優勝，你就要學習如何變革，如何借助他人的資源，運用在自己身上。其實，這兩年有很多內地品牌進駐香港，生意滔滔不絕，其門如市。箇中原因很簡單，首先，一定是做好品質，然後做好配套，之後在營運上做好計算，再加上用心經營及做好服務。

至於樓市方面，反而受惠於內地的南下資金，在「撤辣」後有過一輪亢奮，但到近期不論新盤銷情及樓價，都輾轉回軟。發展商推出的新貨未能一舉沽清，目前貨尾單位比今年初時的數字更多，在此情况下，樓價斷不能回升。但這並不代表樓市又再陷入泥沼之中，只是要看各方的取態，能否順勢而行。任何事要成功，最重要是行事果斷，「留得青山在，哪怕無柴燒！」地產代理面對內地客源減少，仍然要自強不息。須知道樓市的周期是生生不息，行業的生意亦常會有「天與地」的差別。只要做好管理，發掘機遇，就算這段時間晴天沒有來，仍然可以找到豐收的日子。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]