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馬泰陽：樓市表現還看息口走向

標籤：馬泰陽

【明報專訊】2024年不經不覺過了近半，財政司長陳茂波日前在立法會會議上指出，樓市「撤辣」後，本港住宅物業交投活躍，樓價走勢回穩。據差餉物業估價署數據顯示，4月全港私人住宅樓價指數報308.7點，按月升約0.3%，連升兩個月，可見市場氣氛明顯改善。

自從樓市全面「撤辣」後，物業市場交投火速升溫。據香港置業資料研究部及土地註冊處資料顯示，過去兩個月住宅物業（包括一手私宅、二手住宅及二手公營房屋）註冊量共錄15,457宗，宗數已較首季10,464宗高出約47.7%，並創5季新高。由於每月註冊個案一般主要反映前一個月市况，即4月及5月註冊數字主要反映3月及4月市况。

值得注意的是，「高才通」及其他人才計劃多達逾12萬人已來港，反映不同人才計劃對引入人才的效用。本地人外，內地人亦積極入市，令本地樓市置業需求強勁；售樓處不乏內地買家，今年內地買家在本港物業市場佔比顯著增加，反映該類客戶對本港物業需求不斷。次季住宅物業表現向好，市場焦點主要集中在一手物業，主要是一手物業減價促銷，以及貨尾單位提供不少折扣優惠，二手物業的叫價力及競爭力相對遜色，相信刺激樓價大幅上升力度有限。

「撤辣」已讓樓市可更健康發展，但美國維持息口不變，上半年至今多次減息預期落空，對本港樓市及供樓人士存在一定壓力。不過，目前一手交投表現理想，購買力持續釋放，可見買家入市意欲高。市場正密切留意美息走向，若果下半年落實減息，而步伐亦合符預期或加快，對樓市表現有利，故市場亦不乏買家趁減息前加快入市，趁早購得心頭好。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]