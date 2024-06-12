A股港股走弱 恒指曾穿萬八點

高盛：憧憬三中全會提升公司質素

高盛亞太區首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）認為，目前投資者對將於下月召開的中共二十屆三中全會有憧憬，希望該會議後有更多房地產去庫存及提升上市公司質素的政策出台，提升市場信心，若最終政策符合預期，有利企業盈利增長及估值提升，將帶動中國股市再次上漲。高盛最新予MSCI中國指數12個月目標價為70點，即潛在升幅約17%，但在亞太區（日本除外）股市評級中僅屬與大市同步（Marketweight）。

A股昨亦受人幣走弱曾下挫，但尾市跌幅同樣收窄，滬深300全日跌31點，報3542點；上證指數跌23點，報3028點；深證成指則倒升6點，報9262點。恒生國企指數跌58點，報6452點，恒生科技指數則跌17點，報3755點。

北水淨流入百億 近3月最多

焦點股中，騰訊（0700）曾轉升0.8%，全日微跌0.27%；美團（3690）更先跌3.08%，其後強勢倒升4.44%收市。而受累減息預期延後，地產股再成重災區，恒隆（0101）跌7.81%、嘉里（0683）跌6.28%、九倉（0004）跌3.47%、新世界發展（0017）跌3.36%等；收租股九置（1997）跌4.52%、領展（0823）跌4.42%。跌市成交增至1398億元，北水昨淨流入近103億元，為近3個月來單日最多。

信誠證券聯席董事張智威表示，受非農數據強勢導致美匯轉強，減息預期降溫下，港股昨下試萬八點關口。然而港股現時市盈率僅約9倍，估值吸引獲北水撈底支持，令恒指在跌穿萬八點後迅速反彈。現時港股屢受減息消息影響，造成短線波動，但中長線因素變化不大。恒指或會試穿萬八，但籲持有優質股的散戶坐穩不要被震走。

獨立股評人李聲揚表示，現時港股受減息悶局影響，雖然恒指曾穿萬八，但相信不會進一步跌至今年低位。一旦減息開始「有聲氣」，將打破悶局，認為有耐性的投資者不妨留意跌市火車頭及息口敏感的地產股、收租股及公用股。