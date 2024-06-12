moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

A股港股走弱 恒指曾穿萬八點

【明報專訊】上周美國非農就業數據意外強於預期，令市場憂慮聯儲局或再延後減息，帶動美匯轉強，人民幣相對走弱，拖累A股港股齊齊向下。港股恒生指數曾最多插372點，一度穿萬八點心理關口。午市個別重磅股科網股見買盤低吸，帶動恒指反彈，全日跌幅收窄至190點，收報18,176點。外資大行高盛繼續看好中資股前景，相信中國股市急升後調整屬正常，後市仍可再展升浪。

高盛：憧憬三中全會提升公司質素

高盛亞太區首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）認為，目前投資者對將於下月召開的中共二十屆三中全會有憧憬，希望該會議後有更多房地產去庫存及提升上市公司質素的政策出台，提升市場信心，若最終政策符合預期，有利企業盈利增長及估值提升，將帶動中國股市再次上漲。高盛最新予MSCI中國指數12個月目標價為70點，即潛在升幅約17%，但在亞太區（日本除外）股市評級中僅屬與大市同步（Marketweight）。

A股昨亦受人幣走弱曾下挫，但尾市跌幅同樣收窄，滬深300全日跌31點，報3542點；上證指數跌23點，報3028點；深證成指則倒升6點，報9262點。恒生國企指數跌58點，報6452點，恒生科技指數則跌17點，報3755點。

北水淨流入百億 近3月最多

焦點股中，騰訊（0700）曾轉升0.8%，全日微跌0.27%；美團（3690）更先跌3.08%，其後強勢倒升4.44%收市。而受累減息預期延後，地產股再成重災區，恒隆（0101）跌7.81%、嘉里（0683）跌6.28%、九倉（0004）跌3.47%、新世界發展（0017）跌3.36%等；收租股九置（1997）跌4.52%、領展（0823）跌4.42%。跌市成交增至1398億元，北水昨淨流入近103億元，為近3個月來單日最多。

信誠證券聯席董事張智威表示，受非農數據強勢導致美匯轉強，減息預期降溫下，港股昨下試萬八點關口。然而港股現時市盈率僅約9倍，估值吸引獲北水撈底支持，令恒指在跌穿萬八點後迅速反彈。現時港股屢受減息消息影響，造成短線波動，但中長線因素變化不大。恒指或會試穿萬八，但籲持有優質股的散戶坐穩不要被震走。

獨立股評人李聲揚表示，現時港股受減息悶局影響，雖然恒指曾穿萬八，但相信不會進一步跌至今年低位。一旦減息開始「有聲氣」，將打破悶局，認為有耐性的投資者不妨留意跌市火車頭及息口敏感的地產股、收租股及公用股。