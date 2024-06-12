土耳其對華進口車加徵關稅 車股普跌

低位見買盤 車股收市跌幅收窄

另據外媒報道引述消息指歐盟料本周公布對中國電動車加徵關稅，市場料加徵的關稅將介乎10%至25%。摩根士丹利認為，儘管每輛汽車的利潤可能會減半，但在這水平上中國汽車製造商仍可提高價格的同時保持競爭力。

土耳其指出，向中國進口的傳統和混合動力汽車徵收額外關稅，旨在保護市佔率愈趨減少的國內汽車製造商，並考慮到國內經常帳赤字的問題。事實上，該國曾在去年提高對中國電動汽車徵收的關稅，以支持當地首款電動車。據中汽協數據顯示，中國今年首季主要整車出口市場頭三名分別是俄羅斯、墨西哥及比利時，而土耳其則以3.8萬輛排第十。

乘聯會秘書長崔東樹於內媒《第一財經》訪問時表示，提高中國汽車進口關稅政策主要是由於土耳其貿易逆差大，經濟低迷，提高關稅能增加財政收入。另一方面，土耳其正在推動電動車產業發展，中國車企具備較強競爭力，出於保護本國汽車產業目的，故提高了汽車關稅。

他續稱，上次提高關稅後，中國車企在土耳其的表現仍然優秀，此次再加徵關稅後會對中國車企產生一定影響，因成本壓力加大，規模增速會出現一定放緩，但相信由於當地汽車產業不發達，中國車企應能克服挑戰。比亞迪（1211）早前與土耳其經銷商 ALJ Turkiye 簽署一份諒解備忘錄，讓其乘用車和輕型商用車進入土耳其市場。