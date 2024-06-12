極氪首季收入增七成 虧損收窄至20億

期內，汽車銷售收益按年增加73%至81.74億元，汽車利潤率增加3.9個百分點至14%，而首季交付量按年升1.17倍至3.31萬輛。經營虧損收窄至20.87億元，去年同期為23.49億元。

同時，東風汽車（0489）公布5月汽車銷量按年跌13%至14.72萬輛，其中新能源車銷量跌1%至2.52萬輛；今年累計銷量按年增長5.9%至81.19萬輛，當中新能源車累計銷量升26.2%至11.95萬輛。

乘聯會：上月全國銷量按年跌1.9%

另一方面，乘聯會公布5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%至171萬輛、按月增長11.4%，今年累計升5.7%至807.3萬輛。其中，常規燃油車零售按年跌23%至91萬、按月增6%，今年累計下降9%至482萬輛。乘聯會表示，主要由於今年初價格戰啟動早，部分熱銷車型近20%的減價力度大，消費者暫時對價格持觀望態度，以及消費預期偏弱所致。

新能源汽車方面，5月生產量按年增31%至88.1萬輛、按月升9.9%；批發銷量按年升32.1%至89.7萬輛、按月增13.8%。新能源車市場零售按年增38.5%至80.4萬輛、按月升18.7%；不過出口按年跌4%至9.4萬輛、按月亦減18.8%。