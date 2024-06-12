港法庭頒令內房德信中國清盤

昨停牌前報0.085元 跌逾6%

建銀亞洲向本報表示，該行是以德信中國部分票據持有人的受託人身分，在票據持有人的指示下進行相關法律程序。今次是繼中國恒大、佳源國際（2768）、新力控股（2103）後再有內房遭本港法院清盤。

浙江房企德信中國在2019年2月始登陸港股，惟受到內地樓市大調整影響而陷入財困，並在2022年12月因未能支付上述優先票據而正式債務違約。德信在2023年5月開始著手重組，惟在2023年底公司披露未能根據計劃完成重組。

公司自2024年6月11日早上11時35分起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，公司停牌前跌6.59%，報0.085元。公司指會視乎適當情况發出進一步之公告，將最新消息告知公眾。 公司股東如對上述清盤令及暫停買賣之影響有任何疑問，應徵詢適當之專業意。