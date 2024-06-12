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港法庭頒令內房德信中國清盤

【明報專訊】小型內房德信中國（2019）昨遭高院頒令清盤，破產管理署署長獲委任為公司的臨時清盤人。有別於內房龍頭中國恒大（3333）拖延逾兩年始遭清盤，德信中國在今年3月20日才被建銀亞洲入稟申請清盤，指公司未能如期兌付2022年12月到期、本金3.5億美元、票息9.95厘的優先票據。德信中國只在6月5日進行一次呈請聆訊，6月11日便遭法庭頒令清盤，前後歷時不足3個月。

昨停牌前報0.085元 跌逾6%

建銀亞洲向本報表示，該行是以德信中國部分票據持有人的受託人身分，在票據持有人的指示下進行相關法律程序。今次是繼中國恒大、佳源國際（2768）、新力控股（2103）後再有內房遭本港法院清盤。

浙江房企德信中國在2019年2月始登陸港股，惟受到內地樓市大調整影響而陷入財困，並在2022年12月因未能支付上述優先票據而正式債務違約。德信在2023年5月開始著手重組，惟在2023年底公司披露未能根據計劃完成重組。

公司自2024年6月11日早上11時35分起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，公司停牌前跌6.59%，報0.085元。公司指會視乎適當情况發出進一步之公告，將最新消息告知公眾。 公司股東如對上述清盤令及暫停買賣之影響有任何疑問，應徵詢適當之專業意。