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彭博：星加強查家族辦公室對冲基金

【明報專訊】因應新加坡跟進此前的洗錢案件，外電彭博報道引述知情人士稱，新加坡金管局正加強審查家族辦公室及對冲基金，要求提供更多信息，並加大力度清理不活躍公司。日前有報道指新加坡當局正加緊嚴查私人銀行富裕客戶及高淨值戶，以及陸續駐當地私人銀行的銀行家，自願加強接受培訓，助該國反洗錢工作。

報道引述消息人士指出，新加坡當局自今年3月份在若干投資機制架構加速收緊動作，例如要求在未來數個月需符合額外要求，並加速撤銷不活躍企業。至於已獲當地豁免稅務的家族辦公室，自今年5月起已獲當地發放新表格提供更多細節及在今年6月底前完成填交。金融管理局更自8月份起廢除適用於總值2.5億新加坡元的對冲基金的發牌預先准照制度，並將該等基金納入更嚴格的匯報要求。

助偵察不法活動 減對當地影響

由於新加坡此前錄得海外財富湧入，致當地金融機構面對若干刑事案例，反映當局在進行監察時遭遇挑戰。其中最近有一涉及獲稅務豁免的家族辦公室案，涉及總值30億新加坡元，或相當於22億美元的洗錢案。新加坡管理大學會計學助理教授Richard Crowley表示，若能夠掌握更多數據，會有助偵察到潛在的不理想之活動，並最終有助減少因為不法活動對經濟及聲譽上的影響。

根據新加坡金管局要求，獲稅務豁免的家族辦公室需在新填交的表格，確定其實益擁有人、董事、代表及股東從未被定罪，亦不涉洗錢以至恐怖分子融資。同時其需要確定家族辦公室所管理的資產緊遵當地的資本管制法規，基金管理公司亦要確定未受到世界上任何監管機構的監管行動影響。家族辦公室則規定在當地一家私人銀行設有戶口，並提交最終受益人及相關職員的國籍及出生地等資料。