Airwallex首季港客戶增長79% 收入倍升

Airwallex亞洲總經理陳君洋表示：「作為優越的亞洲商業中樞，香港正不斷加速數碼科技的應用，致力推動未來經濟發展。愈來愈多企業選擇Airwallex以支援其金融服務和支付需求，足以引證此趨勢。」他表示，該公司會繼續支援本地企業，有近6000家本地中小企受惠於Airwallex的「Go Global」計劃、香港中小企支援計劃和「Airwallex for Startups 匯聚香港初創」項目。

港消費者對國際商家信任度超平均

首份「跨境電商研究報告」（香港版）中，香港消費者對國際商家的信任程度高於環球其他市場的消費者，77%受訪者認為國際商家值得信任，遠超全球平均水平（61%），同時報告中指出電子支付解決方案的需求不斷增長，同時需要更高的透明度和靈活性。

手表交易平台Wrischeck營運總監羅漢寧表示，如今消費者對網上消費的信任度增加，因此促進流暢交易十分重要。

Google香港客戶解決方案總監陳思雅指出，AI普及化令到商戶更加了解自己的客戶，為客戶提供更好體驗，推動網上消費。