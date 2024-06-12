UA亞洲聯合財務首季新客量增

餐飲等審批謹慎 首季新增貸款減

雷俊傑指出，UA今年的無抵押貸款應繳款項結欠持續上升，預期今年新增貸款額會比去年有所收緊，期望增幅貼近10%。並且UA的壞帳率近幾年維持在5%至6%，有信心今年亦維持在這個水平。

另外，關於UA的優勢所在，雷俊傑指出，UA目前全港有47家分店，且線上線下均可申請貸款，24小時可審批貸款及放款，方便客戶，相當於「兩條腿走路」。他表示，現時線上申請貸款的比例約佔整體六成，餘下四成仍透過傳統的分行渠道。

逾10年無提高貸款利率

雷俊傑補充，集團已超過10年無提高客戶的貸款利率，並預期高息環境仍會持續一段時間，雖然令借貸成本繼續受壓，但不會因此提高貸款利率轉嫁成本在客戶身上。

此外，UA最近推出全新廣告宣傳，同時宣布送出3個歐洲雙人來回機票名額至7月15日為止，UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤指是希望能藉着歐洲國家盃的熱潮吸引到更多潛在客戶申請貸款，並指下一次推出新廣告應會是今年第四季。