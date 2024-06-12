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比特幣4天急挫5000美元 美減息預期降 金價失守2300美元後回升

【明報專訊】非農職位增長遠高於預期，令市場下調對美聯儲的減息預期，拖累金價及虛擬貨幣價格連日受壓。比特幣價格昨跌逾2000美元，跌穿6.7萬美元水平，並較上周五非農數據公布前的接近7.2萬美元水平顯著回落，4天內價格下挫5000美元。現貨金價格昨曾跌穿每盎司2300美元，然後回升至2315美元左右，不過較上周五非農數據公布前的每盎司2380美元水平顯著回落。

市場等待周三公布的美國5月消費者物價指數（CPI），以及周四凌晨公布的美聯儲點陣圖，加上歐洲政治形勢不明朗，標普500指數及納指在周一刷新高位後回落，道指早段曾跌逾400點，午夜前跌幅收窄至200點。歐洲普遍股市繼續下滑，法國CAC指數午夜前跌逾1%，英國富時100指數跌近1%，而德國DAX指數跌0.6%。

市場預期美聯儲較長時間維持較高利率，推動債息回升，美國10年期國債孳息率昨維持在4.44厘水平。比特幣與美國10年期國債孳息之間的30天關聯性，昨跌至負53，是彭博社自2010年匯編相關數據以來，最低的數值之一，反映比特幣價格與債息的此消彼長之勢，已達到極不尋常的程度。

市場憂慮即將公布的CPI數據可能會令債價受壓，比特幣與美債息的關聯性指標，預示比特幣可能在國債價格下滑後面臨的拋售風險增加。普遍分析認為，利率持續高企會為比特幣這種投機性資產帶來挑戰。自去年初比特幣從深度熊市復蘇以來，價格已上漲3倍。

現貨ETF周一淨流出6500萬美元

彭博社的數據顯示，美國的比特幣現貨ETF周一淨流出6500萬美元，中止了連續19天的淨流入紀錄。周一大部分淨流出，來自灰度（Grayscale）比特幣現貨ETF，資金淨流出達到3950萬美元。Invesco Galaxy比特幣現貨ETF的資金流出2050萬美元，而Valkyrie比特幣基金則流出1580萬美元。Bitwise比特幣ETF及iShares比特幣信託ETF則錄得數百萬美元淨流入。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi警告，利率維持在高位的時間愈長，經濟受損及資產價格崩跌的可能性愈大。

市場預期美聯儲的利率將在較長時間維持高位之際，歐洲央行行長拉加德表示，上周減息後，毋須急於採取進一步的減息行動，預示未來多次會議有可能按兵不動。

英失業率意外升 市場料今夏減息

昨公布的數據顯示，英國失業率出乎意料升至逾兩年半高位，而私人企業的加薪壓力有所緩解，反映英國就業市場正在轉弱，令英倫銀行有望於今夏減息。在截至4月的3個月內，失業率升至4.4%，是2021年9月以來最高水平。期內私人企業平均周薪按年升幅只有5.8%，是兩年來最低水平，反映通脹壓力正在減弱。

普徠仕（T. Rowe Price）首席歐洲經濟學家Tomasz Wieladek指出，英國就業市場正緩慢轉弱，只有就業市場迅速疲軟，才是減息的強烈信號。市場預期，英倫銀行在下周和8月的會議仍將按兵不動。不過貨幣市場數據顯示，交易員押注英倫銀行9月減息的概率升至接近六成。英鎊兌美元昨微跌至1.2714。

（綜合報道）

[國際金融]