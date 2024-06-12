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違聯合國標準 或礙豐田海外生產

【明報專訊】豐田造假醜聞的影響可能擴大。《讀賣新聞》報道，日本國土交通省確認豐田（日：7203；美：TM）涉及的6宗汽車認證造假及不規範事件，不僅違反日本國家標準，也可能違反了聯合國標準。該報道指出，目前全球有62個國家及地區採用聯合國標準，暫未知各司法管轄區的監管機構將如何應對，但理論上，受影響的車型可能會在日本以外地區，例如歐盟，被禁止上路。

日下令豐田等6車型停售

路透社指出，豐田的違規行為，很可能使其無法在歐洲或其他地方進行大規模生產。

除了豐田以外，日本國土交通省上周公布本田（日：7267；美：HMC）、萬事得（Mazda）（日：7261）、躍馬（Yamaha Motor）（日：7272）電單車廠和鈴木（日：7269）的車輛認證申請，存在偽造或操縱安全數據的不當行為，已經下令豐田、萬事得及躍馬的6款車型，停止銷售或出貨。

豐田的Corolla Fielder、Corolla Axio及Yaris Cross車型已經暫停交付，這將影響其兩條汽車生產線，它們的年產量合共達13萬輛。

停產影響500直接供應商

日本多家車企的造假風波已影響到經銷商和供應商。豐田和萬事得自上周四（6日）停止了涉及認證違規的5款車型生產。受5款車型停產影響的直接供應商，總計達500家，若加上間接供應商則範圍更廣。

為了把經濟影響降低，日本政府最快在月內確認相關汽車的安全性，並判斷能否恢復出貨，重啟生產預計將在7月以後。

（綜合報道）

[國際金融]