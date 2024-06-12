「帶貨一哥」董宇輝：非常抗拒賣東西

現已過檔新東方（9901）董事長文化助理嘅董主播稱「我很反感被叫『網紅』一詞，因為英文是Celebrity，這不是一個褒義詞，通常是做一些很蠢的事情去吸引眼球。」

董主播更加話，因為直播，令父母長期被騷擾，「常常會有供貨商聯絡自己無望就去農村老家找自己的父母，爸媽常常是大門緊閉」。有部分微博網友評論佢係講風涼話，「自己成功了開始說不痛不癢的話，真讓人心煩」，但亦有網友表示同情，「有多少人喜歡自己的工作享受自己的工作？都是幹一行恨一行而已」。

舊主東方甄選股價急挫9%

董主播口裏說不，但落力賣貨卻很誠實。《我愛我，很棒》節目播出當晚，董主播在新東方旗下抖音帳號「與輝同行」直播間帶貨，觀看人次更逾2500萬，銷售額達5000萬元人民幣，一度躋身帶貨總榜首名。猛將助陣，新東方股價昨逆市升約1.5%；舊主東方甄選就大跌逾9%，睇嚟董主播忍辱負重果然價值不菲。

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[小琴密語]