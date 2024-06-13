活在灣區：9.9元可坐大巴穿梭廣深市區

明報記者 陳子凌

如欲乘坐城際往返專線，可透過粵運悅行、小橘巴士微信公眾號，或直接使用滴滴出行手機程式購票，線路分兩條，分別是從廣州越秀區越秀公園地鐵站來往深圳大劇院地鐵站的A線，以及由廣州海珠區昌崗地鐵站來往深圳大劇院地鐵站的B線。其中A線始發站首班車開出時間為06:30，末班車為20:30；B線始發站首班車開出時間為07:50，末班車為19:00。票價為每人9.9元，部分繁忙時間班次為12.65元。

部分繁忙時間班次車費12.65元

與傳統城際巴士只能在指定長途客運站上下車不同，這條城際往返專線就像一般巴士一樣，可以在途徑車站上下車，而且車站都設在中心城區地鐵站附近，方便乘客轉乘地鐵來往車站及市內其他地方。其中，A線廣州段包括位於越秀區的越秀公園地鐵站，天河區的體育西、車阪和黃埔區的雙崗地鐵站；B線廣州段車站包括海珠區的昌崗、客村、萬勝圍地鐵站，以及黃埔區的大沙地地鐵站。兩條線的深圳段一樣，都經西鄉、寶安中心、深大、車公廟和大劇院地鐵站（見表）。

車票較緊張 建議提前預購

記者早前試坐該大巴，上午10:30分從越秀公園出發，未到中午1點半便到達深圳大劇院，而且乘客還可以透過滴滴出行看到大巴實時位置，方便提前準備上下車。另外，部分時段班次車票較緊張，以記者乘坐的班次為例，開車前兩小時所有車票已經售罄，因此建議避免即場買票，還是提前預購為佳。

可以說，價格是這條城際往返專線的最大賣點，以廣州南往福田高鐵為例，二等座票價為82元，車程56分鐘；從廣州東站到深圳站的火車二等座票價為79.5元，需時約1小時25分。從價錢來說城際往返專線便顯得有競爭優勢，再者，其上下車地點鄰近多個市中心地鐵站，論便利程度甚至比高鐵更吸引。

交通時間方面，以A線為例，從越秀公園出發至深圳大劇院站，如果乘高鐵，則首先要花約30分鐵從越秀公園乘地鐵到廣州南站，預留30分鐘時間入站候車，高鐵車程55分鐘左右，到達福田後再轉乘地鐵，約12分鐘到大劇院站，需時大約也要兩小時左右；而從越秀公園乘地鐵到廣州東站乘火車到深圳羅湖，再轉地鐵到大劇院站，也同樣要兩小時多一點。因此撇開價格因素，從點到點的車程時間，城際往返專線也不比高鐵等遜色，而且上車便直接坐到落車，不用多次轉乘行走。

購買可多次乘坐「出行卡」更划算

除了廣深路線，滴滴出行亦有去惠州、清遠、江門等地的平價大巴路線，票價介乎10多至30多元不等，如果購買可多次乘坐的「出行卡」則更優惠，例如廣州去惠州市惠城區的大巴，原價19.9元，購10次出行卡的話，平均每次票價只要9.9元。

雖然便宜又直達，不過坐巴士的問題在於不及火車準時，路况的不明朗好像塞車等等，有可能導致耗時大增，對趕時間或需要準時到達的乘客而言並不適合，且因車程時間長，萬一「人有三急」，也不像高鐵那麼方便有洗手間解決。此外，官方未有明言9.9元起票價是否促銷優惠，故不排除日後有調整價格的可能。

[活在灣區]