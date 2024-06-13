歐盟擬下月對華電動車徵稅 最高38% 商務部斥保護主義 比亞迪17%最低

明報記者 黃志偉、陳偉燊

消息傳出前，汽車股普遍下跌，吉利汽車（0175）跌4.8%，比亞迪（1211）跌3.7%，新勢力「蔚小理」中蔚來（9866）跌約9%。繼土耳其日前對中國進口汽車徵收40%的額外關稅後，歐委會公布計劃向比亞迪、吉利（Geely）和上汽集團（SAIC）分別徵收17.4%、20%及38.1%的關稅（見圖1）；換言之，歐盟在現有10%的純電動車進口關稅基礎上，再徵收反補貼稅，即比亞迪需面對27.4%的關稅。

內地產Tesla將獨立計算關稅

至於內地設廠的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），歐委會稱會在最終階段獲獨立計算關稅率。據中國汽車工業協會數據顯示，今年首季新能源車出口的首三大市場分別是比利時、巴西和英國。

歐委會表示，正與中國當局尋求商討，以達到符合世貿規定；若有關討論未能有效解決問題，臨時反補貼關稅將於7月4日起通過保證金收取。美國總統拜登於上月已宣布對華電動車關稅從目前的27.5%大增至102.5%。

商務部新聞發言人就此事回應指歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，認為歐委會罔顧中國電動車優勢來自開放競爭的客觀事實，裁出畸高的補貼幅度，是赤裸裸的保護主義。發言人續稱，中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

花旗：加稅後比亞迪利潤率仍高於國內

不過，花旗昨早發表報告稱，假設從目前10%提高到約25%至30%，對包括比亞迪在內的中國車企應視為正面信號。同時，在30%關稅的情景下，比亞迪以目前生產規模對歐出口業務的淨利潤率仍逾7%，「仍遠好於」中國國內每輛汽車的淨利潤水平。

另外，晨星股票分析師Vincent Sun表示，據歐委會估計，中國電動車價格較歐盟製造的同等車型價格低20%；若加上額外關稅，兩者價格將會相近，但中國汽車的設計和技術更具吸引力。他又稱，關稅不僅適用於比亞迪和吉利等中國汽車公司，也適用於Tesla和寶馬（BMW）等從中國進口至歐洲電動車的全球汽車製造商。從中期來看，該行認為關稅不會阻礙中國電動車在歐洲設廠的擴張計劃，而且在當地建廠生產可很大程度上可抵消關稅影響，例如比亞迪去年宣布將在匈牙利建廠。