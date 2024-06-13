moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐盟內部意見分歧 匈牙利反對挪威不跟從

【明報專訊】歐盟宣布對內地進口的電動車加徵關稅消息一出，歐盟大國之一德國官方即表示，憂慮加徵關稅會觸發中方報復，並爆發貿易戰，匈牙利亦揚言反對，挪威表態無意跟從歐盟的措施。德國汽車大廠福斯（Volkswagen）更認為歐盟此舉弊大於利。

福斯昨天率先發聲，直言歐盟此舉不利當地疲弱的電動車需求，弊大於利。寶馬行政總裁Zipse（齊普策）形容歐盟走錯路；平治行政總裁Ola Kaellenius表示，作為出口國，他們不想提升貿易障礙。德國汽車工業協會Hildegard Muller亦說，歐盟的做法對德國業界帶來潛在損害可能大於得益。

德憂觸發中方報復爆貿易戰

在國家層面，德國交通部長Volker Wissing在社交平台X指出，歐盟的做法打擊德國公司及其高級產品，車價只有通過競爭、公開市場及顯著的更佳營商情况才會廉宜，而非靠貿易戰及孤立的市場。他憂慮歐盟此舉會適得其反，冒上北京啟動貿易戰的風險。

在歐盟的電動車使用大國挪威，其財政部長Trygve Slagsvold Vedum表示不會跟從歐盟的做法，並說：「此舉對其國家政府既非相關亦不理想。」匈牙利經濟部長則反對歐盟的做法，批評此舉如同雙重歧視，影響不止中國而是個別車商，並形容做法「過分保護主義」。