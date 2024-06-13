內地5月CPI升0.3% 遜預期

PPI跌1.4% 跌幅15月最小

食品是內地通脹重要部分，5月食品按年通縮1%，較4月的2.7％收窄1.7個百分點。其中豬肉價格按年升4.6%，推升通脹0.05個百分點，匯豐報告指豬肉價格因供應趨緊大幅上升，未來數季會為通脹上升帶來支持。電動車減價戰持續，5月交通工具通縮4.7%，手機等通訊工具價格按年跌2.5%，家用器具按年跌0.9%，匯豐認為，雖然價格持續競爭激烈，不過內地推出的消費升級政策，會為耐用品家電和汽車需求帶來一定支持。

彭博經濟研究指出，按月變幅更明顯反映CPI的升勢疲弱，內地5月CPI和核心CPI均扭轉4月上升，分別按月下跌0.1%和0.2%，消費品價格連續第三個月下降，服務價格陷入通縮，顯示需求低迷是拖累CPI的關鍵因素，雖然及後CPI會因低基數支持上升，惟上升空間受限。彭博經濟研究預期，人行本月將會在今年首度下調MLF利率。

工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌1.4%，略好於市場預期下跌1.5%，連續第20個月收縮，不過較4月跌幅明顯收窄1.1個百分點，為去年2月以來最小單月跌幅。按月則上升0.2%，是去年9月以來首次按月上升。

5月跌幅收窄來自工業材料價格上升，5月生產商品價格按年下跌1.4%，較4月跌幅收窄1.7個百分點。其中有色金屬價格5月按年上升8.9%，較4月提高5.3個百分點，黑色金屬價格按年跌3.7%，亦較4月收窄4.8個百分點。生活商品價格按年跌0.8%，與4月的0.9%相若。

原材料相關PPI跌幅改善，星展香港高級經濟師周洪禮認為，反映需求有企穩改善的迹象，需求上升主要來自基建，當局正在推動房地產項目完工，但新項目仍然較少，市場復蘇需時。不過現時PPI仍然是負數，企業需要減價推動銷售，毛利率持續受壓。CPI數據反映現時內地零售仍然較弱，現時勞動招聘活動和工資上升速度較慢，現正觀察下半年勞動市場能否好轉，令CPI有較可觀的反彈。