moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

思捷環球內幕交易案 移交區院作刑事檢控

【明報專訊】東區裁判法院今天批准律政司的申請，將證監會早前提訴的一宗有關思捷環球（0330）的內幕交易案件移交區域法院作刑事檢控，被告要面對最高達7年刑期。區域法院將於2024年7月2日首次聆訊。證監會指出，由於已進入法律程序，不會作進一步評論。

區院7月2日首次聆訊

此前，證監會在2024年5月2日對Segantii Capital Management Limited（下稱Segantii Capital）、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca展開刑事法律程序，指上述公司及人士在2017年6月的一宗大手交易前，就思捷環球股份進行內幕交易。

據證監會公布，Sadler及La Rocca獲准保釋等候下一次聆訊，條件是兩人分別繳交100萬元及50萬元的保釋金；在離港前24小時通知證監會，並向其提供完整的行程及聯絡詳情；於向證監會所提供的居住地址，並就身在海外時住址及或聯絡詳情的任何更改提前48小時通知證監會；以及不得直接或間接接觸任何控方證人。

兩名被告分別准100萬及50萬保釋

在5月份外電曾引述消息表示，Sadler和La Rocca被指控在2017年6月從美銀美林前銀行家Tony Psarianos處獲得有關思捷環球的內幕信息，隨後兩人利用Segantii Capital和瑞銀亞洲的證券帳戶大手交易該股票，涉及交易總金額約900萬港元。