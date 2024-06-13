思捷環球內幕交易案 移交區院作刑事檢控

區院7月2日首次聆訊

此前，證監會在2024年5月2日對Segantii Capital Management Limited（下稱Segantii Capital）、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca展開刑事法律程序，指上述公司及人士在2017年6月的一宗大手交易前，就思捷環球股份進行內幕交易。

據證監會公布，Sadler及La Rocca獲准保釋等候下一次聆訊，條件是兩人分別繳交100萬元及50萬元的保釋金；在離港前24小時通知證監會，並向其提供完整的行程及聯絡詳情；於向證監會所提供的居住地址，並就身在海外時住址及或聯絡詳情的任何更改提前48小時通知證監會；以及不得直接或間接接觸任何控方證人。

兩名被告分別准100萬及50萬保釋

在5月份外電曾引述消息表示，Sadler和La Rocca被指控在2017年6月從美銀美林前銀行家Tony Psarianos處獲得有關思捷環球的內幕信息，隨後兩人利用Segantii Capital和瑞銀亞洲的證券帳戶大手交易該股票，涉及交易總金額約900萬港元。