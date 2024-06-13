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星展：供應減 港樓價再跌空間有限

【明報專訊】2月底政府「撤辣」，惟至現時二手樓價幾乎蒸發所有「撤辣」後升幅。星展香港經濟師謝家曦認為，本港樓價和成交未來仍有隱憂，該行估計下半年聯儲局減息兩次，港元拆息維持偏強水平，最優惠利率今年有下跌空間但幅度不大，供樓成本高於租金收入回報，壓抑投資和置業需求。不過他預期現時樓價再向下的空間也有限，下半年可望平穩，明年隨利率下跌、經濟改善會有較好表現。

中長期方面，謝家曦認為本港樓價有回升的動力，因為政府近季減少賣地，未來數年將出現土地供應短缺，加上市場開始消化庫存，供求會開始改變。另外，外地投資者對港樓興趣增加，特別是政府推出吸引人才計劃，內地投資客在一手、二手的成交宗數和金額佔比，在首季以至4月都有上升，預期趨勢會持續。

資金南下料未來兩季仍持續

本港零售增長乏力，謝家曦認為主因港元上升，減弱遊客來港的消費能力，亦帶動港人外遊。不過中長期仍有利好因素，過去6個月本港勞動人口開始回升，公共行政、專業服務等中等收入的勞動人口上升，在港元升值因素完結後，會支持香港的消費力。至於內地消費，謝家曦指現時增長有放慢迹象，不過對下半年不會過於悲觀，因為內地居民有一定消費能力，觀察以舊換新、補貼等支持政策，以及房地產、股市回穩的財富效應會否帶起零售表現 。

近期內地資金通過理財通或港股通南下增加，星展香港高級經濟師周洪禮表示，今年首季以來內地密集推房地產等支持措施，有利股市氣氛好轉，港股較國際市場落後，亦有投資價值。另外，過去內地居民有六成至七成資產投資房地產，但現時樓市尚待回穩，南下投資成為內地居民其中一個選項，相信趨勢未來兩季仍會持續。