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彭博：北水今年來流入港股超去年 主力吸「中特估」 內地數據弱累恒指失萬八關

標籤：經濟

【明報專訊】港股自5月20日的高位已回落逾8%，但北水依然持續流入港股，彭博報道，截至周二，今年以來北水累計淨買入已超過3213億元，超越去年全年的3188億元。恒指昨三連跌兼跌穿萬八點關，連同國指、科指齊見5周低位，成交跌至1151億元，但北水仍淨入68.72億元，令今年累計淨流入增至約3282億元。

北水流入中行中移動中海油最多

事實上，若6月港股仍錄得北水淨流入，意味北水已連續12個月買入港股。

彭博數據顯示，南向北水目前佔港股成交的比例約在30%（按買賣雙邊成交合計才構成交易計，即佔15%），在5月上旬的港股成交中佔比一度超過47%（雙邊計約23.5%）。

今年以來以中行（3988）、中移動（0941）和中海油（0883）等高息國企「中特估」為南向資金淨買入最多的港股股票（見表），被北水淨沽最多的為匯控（0005）、美團（3690）和安踏體育（2020）

首5月北水佔港股日均成交近17%

據恒指公司統計顯示，南向交易今年首5個月日均成交額達190億元，佔港股整體日均成交近17%，佔比較2015年的1.6%提高15.3個百分點，而2015年至2023年南向交易日均成交額錄得逾8.1倍增長，對比同期港股整體市場的日均成交額下跌 0.6%。

港股方面，雖然北水周三再淨入68.72億元，惟仍獨力難支，內地工業生產者出廠價格指數（PPI）、居民消費價格指數（CPI）數據遜預期，繼續反映經濟動力不足，增加大市沽壓，拖累恒指低開143點後，最多曾跌327點，全日收報17,937點，跌238點或1.3%，50天線失而復得；國指跌92點或1.4%，收報6359點；科指跌64點或1.7%，收報3691點。

恒指跌238點 50天線失而復得

科技股偏軟，美團跌2.3%，京東（9618）、百度（9888）跌逾1%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）偏軟；蘋果推AI軟件創新高，蘋果概念股逆市升，瑞聲科技（2018）升近6%，比亞迪電子（0285）升3.9%，舜宇光學（2382）先升後倒跌，收市跌2%。內媒《每日經濟新聞》引述藥明康德（2359）管理層回應，指美國生物安全法案加入《國防授權法案》未獲批准，該股急彈8.4%，藥明生物（2269）更爆升14.2%，為表現最好藍籌；CPI數據遜預期，李寧（2331）跌7.3%，是跌幅最大藍籌，安踏體育跌3.2%，特步（1368）亦跌近3%。

分析：港股回吐似未完

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股恒指昨穿18,000點，回吐勢頭似未完，恒指中短期支持區估計於17,200至17,600點之間，但大市成交量仍有逾1100億元水平，反映資金參與積極性未有顯著轉弱，後市有望繼續炒股不炒市，而在美元回穩下，人民幣近期走弱至見7個月來的低位水平，都會對港股的氣氛及信心有影響。

明報記者