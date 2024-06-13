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特專股晶泰科技今掛牌 一手中韱率20%

標籤：新股

【明報專訊】大型科技新股有加快來港上市步伐迹象，繼首隻特專新股晶泰科技（2228）今日掛牌上市，第二隻以《上市規則》18C遞交申請的特專新股智能汽車方案商黑芝麻智能國際，昨日通過主板上市聆訊；另內地氮化鎵晶片製造商英諾賽科（蘇州）科技上載初步上市文件申請主板上市。

晶泰科技昨晚公布，錄逾102倍超額認購，接獲1.96萬宗有效申請，一手中韱率20%；但晶泰以近下限價5.28元定價，昨日下午暗盤微升不足5%，輝立及富途暗盤收報5.39元，較上市價5.28元高2.1%，一手1000股，不計手續費每手賺110元。

第二隻特專新股黑芝麻智能國際於去年中提交上市申請文件失效後，再於今年3月提交申請，昨上載通過上市聆訊的初步上市文件，中金公司及華泰國際為聯席保薦人。值得注意是，其資深獨立投資者包括小米（1810）、騰訊（0700）、中銀投資、國投招商、吉利集團及上汽等。

廣東集信再申GEM板上市

另內地氮化鎵晶片製造商英諾賽科（蘇州）科技亦申請主板上市，中金公司及招銀國際為其聯席保薦人。早在今年3月，市場已有消息指英諾賽科考慮集資約3億美元（約23.4億港元）。廣東集信國控檢測認證技術服務中心亦於昨日再遞表申請GEM板上市，華金融資國際和越秀融資為聯席保薦人。該公司主要從事建設工程檢測檢驗服務，服務對象為中國廣東省茂名的客戶。

此外，證券日報引述中證監數據報道，今年截至6月11日，76家企業境外首次公開發行上市備案獲通過，已經超過去年全年的72家。其中，33家擬赴港上市，43家擬赴美上市，還有11家H股公司「全流通」備案獲通過。

明報記者

[新股]