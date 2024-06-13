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美CPI升3.3% 連續兩月回落 通脹數據全面走低 鞏固市場9月減息預期

【明報專訊】迹象顯示，美國通脹持續降溫。受惠於汽油等價格回落，5月整體消費者物價指數（CPI）按月持平，是近兩年來首次。按年計算，5月整體CPI升幅回落至3.3%，是連續第2個月回落。剔除波動較大的能源及食品價格，美國5月核心CPI按月升幅回落至0.2%，是接近一年最低的升幅。按年計算，5月核心CPI回落至3.4%，較4月低0.2個百分點，處於逾3年低位。通脹數據全面低於預期，再次鞏固了市場對美聯儲9月啟動減息的預期。

市場押注9月減息概率升至逾七成

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月開始減息的概率，由數據公布前的五五波，升至七成以上。今年底前減息兩次的概率，亦升至七成以上，相比數據公布前的概率同樣是五五波。

美匯指數債息急跌 金價見2340美元

受減息預期推動，美匯指數由數據公布前的105水平，急跌至104.4。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.8厘左右，跌穿4.7厘。美國10年期國債孳息率亦由4.4厘左右，急跌至4.3厘以下。沒有利息收入的黃金回升，現貨金價曾高見每盎司2340美元。

標普500指數及納指周二再創新高後，昨早段雙雙升逾1%，繼續破頂。道指早段升超過200點。金融股普遍上漲。投資者的風險偏好重燃，科技股向上。甲骨文（美：ORCL）宣布將與微軟（美：MSFT）和OpenAI合作，刺激甲骨文股價早段升12%。美國能源部上調全球石油需求預測，並預計今年將出現供應短缺，推動紐約期油一度升穿每桶79美元。

分析認為，美國整體通脹和核心通脹連續兩個月回落，可能是通脹恢復下降趨勢的早期階段，儘管美聯儲官員一直強調，需要多幾個月的數據反映價格壓力消退，才能考慮減息。

美聯儲線人：5月通脹數據值「A」級

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）此前形容，4月通脹數據只值「 C+」，按沃勒的標準，5月數據大概可值「A」級。Timiraos指出，最新數據可能令更多美聯儲官員在周四凌晨公布的點陣圖，預計今年可能減息兩次。Timiraos又稱，若再有2至3個月的通脹降溫數據，美聯儲可望在9月減息。

過往有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲銀行前行長布拉德（James Bullard）亦稱：「我認為此數據對美聯儲官員是好消息，他們一直尋找更溫和的通脹數據，他們現在得到了。這確實為那些希望提前減息的人帶來希望，不過當局仍需更多此類數據才能推進減息。」

美國5月住屋成本按年升幅達5.4%，抵消了汽油價格回落的影響。不過按彭博社計算，剔除住屋成本及能源價格，5月服務價格與4月基本持平，是2021年9月以來最低水平。由於美聯儲最看重的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數，在住屋成本方面的比重低於CPI，因此PCE較CPI更趨向接近美聯儲的通脹目標。

（綜合報道）

[國際金融]