港銀P不變拆息續高 減息步伐或慢 市場料美9月減息 中原按揭：港P明年才減

明報記者 歐陽偉昉

港元拆息昨變化不大，隔夜拆息報3.9061厘，升5.39點子（1厘等於100點子），1個月拆息報4.5095厘，跌不足1點子。渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣預期現時拆息水平會持續至年中，美國減息會帶動港息下調，但幅度未必跟足。至於能否帶動最優惠利率在今年回落，要視乎當時息口和資金情况，若在年中港元流動性偏緊，港元拆息維持偏高水平，不會跟足美國減息幅度。

渣打：若流動性偏緊

難跟足美減息

美國通脹回落速度最新略見加快，周三公布的5月通脹按年升3.3%，是3年以來最低升幅，不過劉孟璣稱，還未回落至當局安心減息的水平，美國經濟較預期強勁，失業率維持在低水平，聯儲局沒有減息急切需要。不過，現時拉高美國通脹的組成項目不多，當中租金通脹下跌在統計上有滯後，預期美國通脹會續回落，美國今年完全不減息的機率不大。他預期，美國會在9月開始減息，全年減息1次，明年減息4次，與市場預期相若。

稱經濟非表面強勁

星展維持今年減兩次息

雖然從聯儲局年底利率預測中位數預示全年減息1次，不過點陣圖顯示有8名官員支持減息兩次，多於預期減息1次的7名官員，另有4名官員預期不減息（見圖1）。星展香港環球市場策略師李若凡表示，該行維持今年第三季和第四季各減息1次的預期，美國5月失業率已升至4%，其他指標如ISM製造業指數等差過預期，顯示經濟情况非表面強勁。美國通脹已連續兩個月回落，若6月向下趨勢持續，9月開始減息機會更大，不過若6月通脹回升，則料會再延後減息決定。

自上月中以來，1個月美元拆息較港息高約90點子，李若凡指美國減息0.25厘，美息仍高於港息，不會觸發買港元沽美元的套息交易，將港元推至強方兌換保證，增加流入港元的資金降低港元拆息，銀行資金成本沒有減少，難以調降最優惠利率。不過若美國減息兩次，今年減P機會則較大。

中原按揭：主要按息

今年料4.125厘橫行

中原按揭董事總經理王美鳳預期今年美國減息1至2次，港息本輪加息幅度小於美息，需待港元拆息逐步下降一定幅度，P息和實際按息才可回落。主要按息料今年大致橫行在4.125厘現水平，本港減息周期或在年底至明年首季啟動，屆時按息有機會回落至4厘或以下。