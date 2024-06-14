鮑威爾：遏通脹有進展 寬幣策仍需更多數據支持

5月非農就業職位和工資增長表現強於預期，一度削弱市場對今年聯儲局減息幅度預期，不過聯儲局在本月議息聲明指出，近月通脹降至2%目標有「溫和進展」，取代5月聲明「缺乏進展」說法。鮑威爾回應就業數據時，認為近期勞動市場仍強勁，但因為基數調整而稍為被過度表述，目前已見逐漸冷卻，朝向更佳平衡。

安本料12月才開始減息

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann認為，最近非農就業數據意外走強，但有移民增加和統計部門潛在偏差因素，被市場重新審視，失業率升至4%，顯示勞工短缺正逐步紓緩。儘管經濟指標偏鴿派，但聯儲局6月表現意外地相當鷹派，除下調今年減息預期，長期中性利率亦由3月時的2.6%升至2.8%（見表），雖然加幅不大，但意味聯儲局現認為結構物價壓力有所增加。 聯儲局最新亦上調對今、明兩年PCE通脹及核心PCE通脹的預測，但聯儲局維持今年全年GDP增長2%，以及失業率4%的預期。

安本副首席經濟師James Cann認為，經濟增長和勞動市場仍穩健，聯儲局等待通脹有持續回落的進展。該行雖不排除9月減息可能，但需通脹數據持續疲弱，雖然預期美國經濟活動將續放緩，但不認為會大幅減弱。由於美國將於11月大選，現時預期美國要到12月才開始減息。

昨晚利率期貨市場預期，9月美國減息概率為56.7%，較周二議息前增9.9百分點，今年底累減兩次概率有45.2%，亦較周二增加7.9個百分點。Cann指聯儲局以數據為主導，並繼續對是否減息抱持開放，未來幾個月利率預期將繼續波動。