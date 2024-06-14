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大行稱風險可控 比亞迪股價反彈5.8％

【明報專訊】歐盟周三（12日）公布計劃對從中國進口的純電動車徵收反補貼關稅，加上歐盟現有10%的電動車進口關稅，意味比亞迪（1211）將面臨近30%關稅。不過，大行認為比亞迪海外建廠生產計劃有助抵消關稅影響，且新關稅不阻礙插電式混合動力車（PHEV）進入歐洲市場。比亞迪昨股價反彈，最多升近9%報238.4元，創1個月高，收報232.8元，升5.8%。成交49.27億元，罕見躋身五大成交股份。

摩根士丹利發表報告稱，歐盟的關稅高於該行預計的20%至25%的範圍，或會放慢中國電動車進入歐洲市場步伐，但不太可能阻止其進展。該行表示，中國車企計劃將部分額外關稅轉嫁給消費者以保持盈利，該行料汽車售價將提高15%至30%。最新關稅主要針對純電動車，對有生產插電式混合動力車的比亞迪、領克（Lynk）和沃爾沃（Volvo，又名富豪汽車）等品牌或是個好消息。

Tesla歐洲地區公布將提價

瑞銀發表報告認為，比亞迪被徵收17.4%額外關稅的風險或可控，因較競爭對手有顯著成本優勢，雖然是次關稅調整抵消了該優勢。該行認為，目前局勢基本上明朗，反補貼調查的大部分影響已被市場消化。

另一方面，車企亦就歐盟決定相繼作出反應，在上海設廠的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）於德國、法國和比利時等歐洲地區的網站公布，由於歐盟或對從中國進口的電動車徵收額外關稅，公司預計今年7月1日起提高Model 3售價，敦促潛在買家在6月內下訂單，惟未透露加幅。

吉利發表聲明稱，過去近20年公司大量投資歐洲，提升了全產業鏈的創新能力，創造了數以萬計的就業機會，呼籲歐委會慎重考慮；至於被懲罰最重的上汽集團，公司稱對該決定深表關切和遺憾，冀共同尋找促進公平競爭和可持續發展的解決方案。

在北京，商務部新聞發言人何亞東強調，歐方裁決披露中的認定，缺乏事實和法律基礎，此舉不僅損害中國電動車產業合法權益，擾亂中歐新能源車互利合作，也將扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈、供應鏈，歐方的做法，涉嫌違反世貿組織規則。