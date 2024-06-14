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周大福：2025財年不設開店KPI 重點「開好店」 上一財年內地淨開143店

【明報專訊】近年銳意發展內地市場的珠寶首飾股周大福（1929），在今年3月底止的2024財年兩次調低內地開店目標後，最終內地僅淨開店143間。周大福董事總經理黃紹基昨罕有指出，2025財年將「不設開店KPI（關鍵績效指標），要優質經營，核心經營利潤（COP）交代到」，加上公司內地已擁逾7403間門店，表明「唔會畀同事有壓力一定要開幾多店，反而要開好店、靚店、有前途的店」。

明報記者 方楚茵

全年多賺兩成 多項指標符預期

周大福2024財年全年盈利錄64.99億元，按年增長20.7%，每股盈利0.65元，派末期息每股0.3元，全年派0.55元，派息率84.6%。期內營業額1087億元，升14.8%，多項指標均符市場預期。

周大福原計劃在2024財年開店達600至800間，其後在中期已將目標縮減至300至400間分店，最後在2024財年末淨開店143間。黃紹基指出，周大福95周年「得到的智慧是市場是會有波動的」，「市好行快點，市慢行慢點，要掌握節奏」。2023財年已制定了五大策略，包括重塑品牌、提升營運效率等，「一路無停去檢討，認為業績已交代到」。現時公司全國網絡及布局均較完善，未來開店會聚焦三四線城市，店舖將有正常淘汰及增減，亦會在困難市况下，把握機會在好位置換店。此外，內地門店中逾半是過去2至4年開設，預期隨着店舖日趨成熟，中期內將有助擴大營業額增長，提升營運效益，增強盈利能力。

4至5月內地同店銷售跌28% 港澳跌32%

受到2024財年減少開舖及作審慎資本開支管理，去年周大福資本開支9.6億元。截至2024財年末黃金存貨升至645.93億元，存貨周轉天數減少20天至274日。集團執董兼首席財務官鄭炳熙稱，2025財年會進一步將存貨周轉天數縮短15至20天，降至250至260日水平，以加強公司現金流。

最新集團2024年4至5月內地同店銷售跌27.6%，港澳同店亦跌32%，內地零售值跌18.8%及港澳零售值跌29%。黃紹基認為是受到外圍環境波動及金價持續高企影響，在4至5月每日短期波動非常大，對消費者買黃金產品有一定影響，但行業旺季於下半年，對後市有信心。鄭炳熙表示，隨着短期因素消退，業務穩步回升，下半財年更預期會回復正增長。

至於集團2024財年末的黃金借貸升至244.88億元水平，較2023財年末150.86億元再增93.94億元；鄭炳熙稱增加是配合黃金業務及存貨增加，加上金價上升影響，未來會視乎產品需求而定，但目前來看黃金產品需求仍強，料黃金借貸會繼續保持在現水平。

至於今年適逢周大福95周年，公司卻無派特別息。鄭炳熙指出，派特別息要考慮多方因素，現時2025財年資本開支中預算花10億至12億元在品牌轉型及店舖翻新外，並無其他較大投放。但考慮市場波動較大及利率高企下，需作更穩健財政管理，雖然不派特別息，但一般派息已兌現對市場承諾。