首特專股晶泰科技首掛 收市升一成

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港交所行政總裁陳翊庭表示歡迎首家18C公司上市，這確立了香港作為推動全球創新發展的獨特門戶角色，亦期待迎接更多創新企業在港上市。

同時，除了另一隻18C公司黑芝麻智能以外，嘀嗒出行、老舖黃金及西安經發物業同於周三（12日）深夜上載通過上市聆訊的初步上市文件。其中，按交易總額及順風車搭乘次數計，2023年嘀嗒出行是中國第二大的順風車平台。外電日前引述知情人士稱，嘀嗒出行計劃最快本周開始上市前推介，集資約5000萬美元（約3.9億港元）。

另外，今日掛牌的雲工場科技（2512）昨日輝立暗盤收報4.6元，與上市價持平。該股開報4.18元，低上市價9.1%，高見4.75元，低見4.14元，成交496萬股，涉資2280萬元。富途暗盤開報4.6元，收報4.55元，低上市價1.1%。

此外，彭博報道，何猷君持股14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group），已在美國申請IPO，何猷君是聯合創辦人及最大股東。NIP集團由瑞典Ninjas In Pyjamas和中國ESV5兩隊伍組成，這兩支隊伍在《英雄聯盟》和《王者榮耀》等熱門遊戲中進行專業競賽。文件顯示，這兩個隊伍於2023年合併。此次發行由德銀、中國國際金融公司、美國老虎證券公司及廣發證券香港主導。該公司計劃其存託股票在納斯達克交易，代號為 NIPG。

明報記者