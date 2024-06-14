迪生創建全年多賺近四成 展望港零售市場極艱難

港經營5店 佔銷售額七成

該集團的業績數據更顯示，營業額按年增長12.6%至24億元，香港市場仍然佔銷售額70.2%，並經營5間店舖。公司在展望中預期，香港零售市場將極為艱難，因此將採取最保守方式管理店舖。其傳統銷售名貴商品部門，年內分部盈利按年減少2.4%。因應美國減息及幅度仍然不明朗，因此公司亦審慎管理投資組合，嚴控成本。年度內投資組合提供5300萬元盈利，扭虧為盈。

內地銷售額按年增35%

至於在中國內地方面，廸生創建在年內共經營28間店舖，零售及電子商務之銷售額以當地貨幣計算按年增長34.7%。在台灣亦經營28間店舖，佔其總銷售額24.5%，以當地貨幣計算取得10.5%銷售營業額增長。按商品組合計算，腕表及珠寶首飾、化妝及美容產品，以及時裝及配飾，分別佔總銷售額39.8%、30.3%及25.1%。