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馬斯克4368億薪酬 股東「大比數」通過 Tesla註冊地遷得州提案同獲支持 股價反彈6%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克周三晚在X發帖，公布兩項股東投票，包括其560億美元（約4368億港元）天價薪酬方案，以及將Tesla註冊地由特拉華州遷往得州的提案，初步獲股東「大比數」（wide margins）通過。相關網上投票已於周三截止，股東仍可於香港時間周五凌晨，在Tesla得州總部舉行的股東大會投票，並更改投票意向，屆時大會將公布正式投票結果，暫時票數已遠超通過兩項決議所需的門檻。Tesla股價早段升逾6%。

得州州長阿博特（Greg Abbott）對初步投票結果表示祝賀：「歡迎來到一個沒有個人入息稅或企業稅的州份。」市場視股東對馬斯克薪酬方案的表決，是對其領導能力的信心考驗。

分析認為，股東壓倒性支持這項美國企業史上金額最高的薪酬計劃，可緩和投資者對馬斯克未來在公司地位的擔憂，並為馬斯克扭轉法院取消薪酬方案的決定，提供彈藥。

特拉華州法院曾撤方案 指披露不足

這項具爭議的薪酬方案，最初於2018年獲73%有投票權的股份投票通過。根據該方案，當Tesla的市值及業績達到某些目標，馬斯克就有資格獲取約3億股股票期權，約佔Tesla的10%股份。在2018年通過該薪酬方案時，這筆獎勵約值560億美元，是大型企業高績效CEO年薪的140倍以上。不過由於Tesla股價近期持續下滑，截至周三收市，這筆獎勵價值跌至約468億美元（約3650億港元）。

在馬斯克去年達成全部獎勵目標後，特拉華州一名法官於今年初撤銷該薪酬方案，認為負責薪酬談判的董事會與馬斯克關係密切，且對股東披露不足。為推翻法官的決定，Tesla在披露一些新信息後，再次就薪酬方案進行股東表決，並加入公司註冊地是否由特拉華州遷往得州的提案。馬斯克此前曾批評特拉華州的法院系統。

挪威主權財富基金及美國加州公共僱員退休基金（CalPERS）等機構投資者已表明會否決薪酬方案。不過馬斯克上周六透露，約90%已投票的散戶股東，投票支持其薪酬方案及更改註冊地。

根據標普全球市場財智的數據，截至6月5日，Tesla約43%普通股由「公眾和其他」類別的股東持有，當中包括散戶，以及不屬於機構投資者和公司內部人士的投資者。

馬斯克持股將增至22.4%

馬斯克對Tesla的持股比例目前降至不足13%，若薪酬方案獲批，其持股將增至22.4%。他曾表示，若其薪酬方案不獲通過，將考慮把注意力由領導Tesla，轉為開發AI技術，令外界憂慮反對決議可能不利Tesla股價。

加州大學柏克萊分校法學教授Adam Badawi表示，即使股東確實批准了薪酬方案，特拉華州法院是否會允許投票生效尚未可知。馬斯克仍可能面臨一場漫長的訟戰，以說服法官重新批准該方案。此外，新一輪投票亦可能引起新的法律挑戰。

（綜合報道）

[國際金融]